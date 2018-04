قرأت مثلكم خبرا انتشر في الاعلام ووسائل التواصل كانتشار النار في الهشيم، مفاده ان النجمان الزوجان #تيم_حسن و#وفاء_الكيلاني يستعدان لاستقبال مولولدهما ثمرة زواجهما وان وفاء #حامل، لكن وبعد الاتصال والتهنئة الشخصية .. اتضح ان الخبر كاذب، ولان الصديقة وفاء الكيلاني إعلامية من الطراز الرفيع، فهي بالتأكيد تشاطرني الرأي القائل: “قبل ان تكون اعلاميا كن صادقا.. فالمصداقية أساس الاعلام” ، لذا اعتب على من خدع الناس بخبر غير صحيح، واحببت توضيح الامر، والتأكيد ان ما نشر هو وللاسف #اشاعات. وهنا أهنأ الحبيب تيم حسن على نجاحاته وفوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان #موريكس_دور 2018 اذ سينال جائزته يوم #الخميس القادم، فألف #مبروك وانتظرو الهيبة عمله الرمضاني الأبرز . #الهيبة2 . #ربيع_هنيدي #celebrities #family #stars #lifestyleblogger

