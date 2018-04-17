استنكر العقيد الأردني المتقاعد علاء عناسوة، تخلي إعلام دول الحصار عن كل معاني الشرف والقيم العربية بعد تداوله صورة لممثل قطر في القمة العربية الـ29 سيف البوعينين ومحاولة إظهاره وكأنه “منبوذ” .

وتعليقاً على هذه الصورة التي حاول الذباب الإلكتروني استخدامها للهجوم على قطر، دون “عناسوة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “فعلاً صــورة القــرن صورة من #قمه_الظهران مفادها: قف مع #حلف_الشيطان تكن شيطان مثله، فمهما كانت الدول كبيرة فأصغر طفل قطري أكبر منها”.

وتابع مشيدا بقطر وممثلها: “سعادة أبو العينين ممثل #قطر بعد أن نأى بنفسه عن حضن الشيطان فنبضات قلوبنا معه دوماً لشجاعته وحسن تدبيره لموقفه الصورة عكس للواقع الذي صوره الشياطين”.

فعلاً صــورة القــرن

صورة من #قمه_الظهران مفادها

قف مع #حلف_الشيطان تكن شيطان مثله

فمهما كانت الدول كبيرة فأصغر طفل قطري أكبر منها

سعادة أبو العينين ممثل#قطر بعد أن نأى بنفسه عن حضن الشيطان فنبضات قلوبنا معه دوماً لشجاعته وحسن تدبيره لموقفه

الصورة عكس للواقع الذي صوره الشياطين pic.twitter.com/BC007DkV6p — علاء عناسوة 🇶🇦❤🇯🇴 (@AnaswahAlaa) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

واستثنى العقيد الأردني “عناسوة”، من الشخصيات التي وضعها في ما أسماه “حلف الشيطان”، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أنه ليس مقصوداً بتاتاً.

بكل تأكيد ولا مجال للشك أبداً سمو الأمير أمير الأنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ليس مقصوداً بتاتاً وكل المحبة والأحترام له والتقدير على جميع مواقفه مع قطر والعرب — علاء عناسوة 🇶🇦❤🇯🇴 (@AnaswahAlaa) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

وكان مستشار “ابن سلمان” سعود القحطاني قد تناسى القيم العربية الشريفة في إكرام الضيف، لينشر عددا من الصور لممثل قطر خلال القمة محاولا إظهارة منفردا ليوحي لمتابعيه بأن المندوب القطري منبوذ في القمة، ثم أمر ذبابه الإلكتروني بترويج الصورة ومهاجمة قطر عبرها.

ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا pic.twitter.com/QhwLejAdej — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

وكان المندوب القطري في الجامعة العربية والسفير السابق في القاهرة، سيف البوعينين قد حضر اجتماعات مؤتمر القمة العربية الـ 29 التي أقيمت الأحد في مدينة الظهران السعودية.

وجاء الإعلان عن تمثيل “البوعنين” لقطر في القمة بعد تأكيد مصدر دبلوماسي عربي الاسبوع الماضي بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده لحضور مؤتمر القمة وهو ما لم يتم.