بعد 10 أيّام على زواجها، فُجعت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، اليوم الثلاثاء، بوفاة والدها بعد معاناته مع المرض.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أنه سيشيع جثمان والد الفنانة شيرين عبد الوهاب، اليوم، بعد صلاة العصر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وذلك فور وصول شيرين من دولة المغرب، حيث تتواجد هناك لإحياء حفل فنيّ.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، ما قالوا إنها الصورة الوحيدة التي تجمع الفنانة بوالدها.

وفوجئ الجمهور أخيرًا، بزواج الثنائي شيرين وحسام حبيب، في الـ 7 من أبريل الجاري، في حفل زفاف عائلي نظم بفيلا والدة العريس، حضره أصدقاؤهما المقربون.

وتكتم العروسان على خبر زواجهما لآخر لحظة؛ ما جعل أخبارهما محط اهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وقبل أشهر من زوجهما، حرص حبيب وشيرين على نفي كل ما تردد من إشائعات حول ارتباطهما، مؤكدان أنهما صديقان مقربان.

وحُسم الجدل قبل ساعات من زواج العروسين، بعد أن نشرت شيرين وحبيب، عبر حسابهما على “فيس بوك” و”إنستغرام”، سورة “الفلق” في التوقيت نفسه، ما اعتبره البعض محاولة لمنع الحسد.