بعد أن أفحم اللواء دكتور صالح سميع محافظ “المحويت” اليمنية، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قبل أشهر بسبب ما ذكره عن موقف الإمارات من أحداث جنوب اليمن، ها هو يعود ليبعث برسالة حادة إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يحذره فيها من سلطته لن تدوم وسيسقط بجرائمه يوما ما لا محالة.

ودون “سميع” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) رسالة إلى محمد بن زايد، جاء نصها:”إلى #محمدبن #زايد : إعلم أنك امتطيت السياسة على صهوة حصان جامح ، وسيطرحك أرضاً ، وحينئذٍ : لن تنفعك الإفاقة من سكرة الفائض المالي ، ولا استدعاؤك لحكمة والدك : زايد”

وتابع رسالته إلى “ابن زايد” مستعينا بأبيات شعرية:”ولا تذكيرك بما قاله الشاعر الأندلسي : هِيَ الأيَامُ كما شاهدتها دولُُ .. مَنْ سرٌهُ زمنُُ ساءتهُ أزمانُ”

إلى #محمدبن #زايد : إعلم أنك امتطيت السياسة على صهوة حصان جامح ، وسيطرحك أرضاً ، وحينئذٍ : لن تنفعك الإفاقة من سكرة الفائض المالي ، ولا استدعاؤك لحكمة والدك : زايد ، ولا تذكيرك بما قاله الشاعر الأندلسي :

هِيَ الأيَامُ كما شاهدتها دولُُ

مَنْ سرٌهُ زمنُُ ساءتهُ أزمانُ pic.twitter.com/uvajIZALDf — د.صالح حسن سميع (@SSumie56) April 17, 2018

يشار إلى أنه في أواخر يناير الماضي، رد أيضا اللواء صالح سميع على تعليق وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على أحداث جنوب اليمن، والذي قال فيه إن “موقف الإمارات في أحداث جنوب اليمن واضح ومبدئي في دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ولا عزاء لمن يسعى للفتنة”.

موقف الإمارات في أحداث جنوب اليمن واضح ومبدأي في دعمه للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، ولا عزاء لمن يسعى للفتنة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 28, 2018

لكن سميع رد عليه: “كلامك شيء وما يشهد به الواقع شيء آخر، ولكن ثق أن أجندتكم الخفية ستكون قبض ريح وستخرجون من اليمن كفقير اليهود لا دنيا ولا دين كما نقول في المثل اليمني فاتركوا الغطرسة وارعوا نعمة الفائض المالي وتعاملوا مع اليمن بشرف وشهامة وستجدونهم أهل معروف ونجدة عند اللزوم.. هل فهمت؟”.

جاء ذلك على خلفية اشتباكات عنيفة مدينة عدن جنوب اليمن، بين قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة المدعومة من التحالف العربي من جهة، ومسلحي “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي التي شكلتها الإمارات.