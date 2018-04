أعلنت شركة “ستاربكس”، الثلاثاء، إغلاق كل متاجرها ومكاتبها المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الـ29 مايو/أيار المقبل، لتدريب موظفيها بشأن “التمييز العنصري”، بعد الغضب المنتشر في أمريكا مؤخرا، من اعتقال 2 من الرجال ذوو البشرة السمراء في أحد مقاهيها.

ويظهر في الفيديو الذي أثار ضجة واسعة، استجواب الشرطة بالزي الرسمي لرجلين، ثم تكبيلهما بالاغلال، وهما لا يظهران أي مقاومة ، ثم يسأل عميل ببشرة بيضاء أحد الضابط باستمرار: “ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟”.

وأفادت شرطة فيلادلفيا، إنها تلقت مكالمة من خدمة الطوارئ 911 من أحد عمال “ستاربكس”، الذي قال إن الرجلان كانوا يتعدويان على ممتلكاتهم، وبعد جلوسهما ورفضهما شراء أي شيء، وقالت الشرطة إن الضباط طلبوا “بأدب” منهما المغادرة قبل أن يتم اعتقالهما.

وأطلق سراح الرجال بعد أن رفضت ستاربكس مقاضاتهم.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه سيتم إغلاق أكثر من 8 آلاف متجر، وتوفير التدريب لنحو 175 ألف من موظفيها، وإدماجه في تدريبات الشركة في المستقبل.

We apologize to the two individuals and our customers for what took place at our Philadelphia store on Thursday. pic.twitter.com/suUsytXHks

— Starbucks Coffee (@Starbucks) ١٤ أبريل، ٢٠١٨