يبدو أن الداعية والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي قد حل محل وسيم يوسف داعية أبناء زايد ليعلن الهجوم على كل من لا يتفق مع هواه، فبعد هجومه على حركة حماس ووصفها بالإخونجية الخائنة، شنّ “العفاسي” هجوما عنيفا على الداعية الكويتي محمد العوضي، لمجرد أن الأخير قد أعاد نشر تغريدة تنتقد أسلوب “العفاسي” بعد أن أصبح بوقا للسلاطين دون أن تذكره بالاسم.

وقال “العفاسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لأن جماعة الإخوان تفشّل ! كلهم ينكرون الإنتماء لها ويختبيء محمد العوضي خلف ريتويت لأنه يجبن عن المواجهة مثلما يجبن عن الإعتراف بأنه إخونجي ! وكان يتصل بي في أحداث مصر ويقول : نحن نقبل رأسك أوقف الحرب ! ثم أكتشف أنه هو من يدير الحرب من الخلف برسائل تحريضية كشفتها لعلي”.

لأن جماعة الإخوان تفشّل !

كلهم ينكرون الإنتماء لها

ويختبيء محمد العوضي خلف ريتويت لأنه يجبن عن المواجهة مثلما يجبن عن الإعتراف بأنه إخونجي !

وكان يتصل بي في أحداث مصر ويقول : نحن نقبل رأسك أوقف الحرب !

ثم أكتشف أنه هو من يدير الحرب من الخلف برسائل تحريضية كشفتها لعلي @mh_awadi pic.twitter.com/OQpFEdkaH5 — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) April 15, 2018

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “العفاسي” مؤكدين بأنه أظهر ما في قلبه من غل تجاه الدكتور “العوضي” موضحين بأنه كان ينتظر اللحظة المناسبة ليظهر مشاعره الحقيقية تجاه “العوضي”، في حين أعرب آخرون لتحوله لأحد علماء السلاطين، مشددين على أن الداعية “العوضي” أشرف وأنفع منه.

مع الأسف انك حافظ كتاب الله… يا شيخ كتاب الله الي حافظو مكتوب فيه انك توقف مع المسلمين المظلومين.. مش تطبل لليهود — Emadalhmidi (@Emad66200828) April 16, 2018

لاوصلت ربع الدكتور محمد العوضي ومسيرته سولف — الشمالي (@shimali2) April 16, 2018

شيخ مشاري ويش اخر اغنية لك الرجل لم اعاد تغريدة لم تذكرك شخصيا بالاسم وانت ذكرت بالاسم وقذفته . كاد المريب ان يقول خذوني — mans0500 (@A9_N87) April 16, 2018

والله وطلعت من علماء البلاط — أحمد الحربي (@6nGpdeiaCv5rBdn) April 16, 2018

@85fa85 .

لا تشرهون ولا تعانبون مشاري العفاسي

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ترك القرأن وراح للغناء والآن يطعن

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في مشايخة الدين اللذين لم يستطيع

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معزبه الجديد #محمد_بن_زايد

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أن يشتريهم

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إنظرو من جليسه تعرفوووو من يكون

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مشاري العفاسي pic.twitter.com/o7nptZ164D — قلم ….. وإحساس (@Twa7B) April 15, 2018

ويستمر سقوط الاقنعة — بركان قطر🇶🇦 (@vipman1121) April 16, 2018

العفاسي مصاري — متفائل#الريفي (@L5NI6K544UJSaDQ) April 15, 2018

يكرم شيخنا العوضي عنكم — مـيـم (@myomaq8) April 16, 2018

لم اتوقع

ان لوسيم يوسف

فرع في " الكويت " — قطر للأبد (@Q_ATAR) April 16, 2018

وكان “العفاس” قد شن هجوما عنيفا على حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ووصف أفرادها بـ”الإخونجية الخائنين” بعد البيان الذي أدانت فيه “حماس” الضربة الثلاثية ضد النظام السوري واعتبرت ذلك عدوانا على الأمة العربية.

وقال في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر مهاجما الحركة ما نصه:”الحمدلله الذي كشف الإخونجية الخائنين ، فحالهم لا يخفى الا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال ، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر ، أما نحن فسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب وسنة رسوله ﷺ متمسكين”.