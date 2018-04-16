طمأن “سعود” نجل نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الطاقة السابق عبد الله بن حمد العطية القطريين ومحبي والده على حالته الصحية، موضحا دخوله لإحدى المستشفيات الفرنسية الثلاثاء لإجراء بعض الفحوصات لمعرفة مدى إمكانية زراعة رئة له من عدمه.

وقال “العطية” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” يدخل الوالد بكرة الاثنين المستشفى في #باريس لاجراء فحوصات دقيقة لمدة اسبوع لمعرفة مدى امكانية اجراء له عملية زراعة رئة LungsTransplant# من عدمة. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتمكن من اجراء العملية ويرجع مثل ما كان يمشي ويحاضر عن شؤون الطاقة ويوصل الناس في مناسباتهم”.

يدخل الوالد بكرة الاثنين المستشفى في #باريس لاجراء فحوصات دقيقة لمدة اسبوع لمعرفة مدى امكانية اجراء له عملية زراعة رئة LungsTransplant# من عدمة.

اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يتمكن من اجراء العملية ويرجع مثل ما كان يمشي ويحاضر عن شؤون الطاقة ويوصل الناس في مناسباتهم 💙 pic.twitter.com/JNjtem2tDB — سعود بن عبدالله بن حمد العطية (@saud_alattiyah) April 15, 2018

يشار إلى أن “العطية” من مواليد عام 1956 وقدر تدرج في المناصب حتى منصب نائب رئيس الوزراء بجانب احتفاظه بمنصب وزير الطاقة.

ولعب “العطية” دورا كبيرا في تنظيم سوق الطاقة القطري حتى اكتشاف الغاز الذي نقل قطر نقلة نوعية، حيث عمل على هذا الأمر بجانب أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ومؤخرا، أصيب العطية بمرض رئوي استدعى سفره للخارج من أجل زراعة رئة بديلة.