اسدلت محكمة الاستئناف الكويتية الستار على القضية المتهم فيها أمير سعودي بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 10 آلاف دينار (نحو 34 ألف دولار أمريكي) بتهمة خطف أبنائه من طليقته الكويتية.

وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة الأمير من تهمة الخطف، إلا أن طليقته أقامت دعوى بسبب قضايا أحوال شخصية بينهما، وادعت فيها أنه بعد رؤية أبنائه وفق القانون قام بخطفهم ولم يعدهم إليها كونها حاضنة لهم حتى لا تتمكن من رؤيتهم‏.

وعقب صدور حكم محكمة الاستئناف، قال المحامي عماد السيف (وكيل الشاكية) وفقا لصحيفة “الراي”: “شكراً لعدالة القضاء الكويتي العظيم الذي يتساوى أمامه الجميع وسنلاحق المتهم بالأحكام في السعودية، حتى تحرير أبناء موكلتي وإعادتهم إلى أمهم في الكويت”.