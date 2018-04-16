أحالت نقابة الإعلاميين المصريين، الأحد، مذيعاً إلى التحقيق، بعدما ظهر وهو يتبادل الضرب والاشتباك مع ضيفته على الهواء مباشرة، قبل استدعاء الشرطة.

وقال نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي في تصريحات صحفية، إن”النقابة أحالت مقدم برنامج يا كبدي يا بني على قناة الصحة والجمال وطاقم الإعداد ومخرج البرنامج للتحقيق العاجل”.

وأشار إلى أن “المذيع ارتكب خطأ مهنيًا وأخلاقيًا من خلال الاشتباك مع ضيفته على الهواء، والنقابة ستتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد المحالاين للتحقيق، بعدما تكررت تلك الواقعة كثيرًا في البرامج التلفزيونية”.