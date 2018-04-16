شارك الفنان المصريّ حسام حبيب، زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلاً، السبت، في الدار البيضاء بالمغرب، وتبادلا الرقص والقبلات والأحضان، على أنغام الدويتو الشهير “كل ما أغني”، الذي جمع بينهما في 2016، وكان الشرارة التي أثارت الشكوك حول وجود علاقة حب تجمعهما.

وبتلقائيتها المعتادة كشفت شيرين خلال الحفل عن إحدى صفات زوجها، موضحة: “حسام بيخجل من الجمهور.. لكن أنا لا”؛ ما أثار ضحك جميع الحاضرين.

واحتفل الزوجان ببداية شهر عسلهما، في دولة الكويت، حيث أحيت شيرين هناك حفلاً ساندها خلاله حبيب بتقديم وردة لها، قبل أن يتوجها إلى المغرب لإحياء حفل آخر لشيرين، ومن المقرر أن يسافرا إلى باريس وبيروت قبل العودة إلى القاهرة مطلع الشهر المقبل.