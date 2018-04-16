كشفت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ تفاصيل جديدة حول قصة حبّها مع ​حسام حبيب​.

وأكدت “شيرين” أن القصة بدأت بصداقة لكنها فجأة تحولت لقصة حب تكللّت الزواج.

وقالت إنّ كل منهما فكر جيدًا بأمر الزواج واتفقا على الاستقرار وتكوين العائلة.

شيرين سعيدة بهذه الخطوة، خاصة عندما عرض عليها “حبيب” الزواج مؤكدة أن الاستقرار أعظم شي في الدنيا.

ولم ترتبط شيرين منذ طلاقها من والد ابنتيها مريم وهنا، كما أوضحت أن حسام كان يعيش قصة حب لكنه لم يوفق بها، وذلك من خلال مقطع صوتي نشرته لها أحد الصفحات التي تحمل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتفل الزوجان ببداية شهر عسلهما، في دولة الكويت، حيث أحيت شيرين هناك حفلاً ساندها خلاله حبيب بتقديم وردة لها، قبل أن يتوجها إلى المغرب لإحياء حفل آخر لشيرين، ومن المقرر أن يسافرا إلى باريس وبيروت قبل العودة إلى القاهرة مطلع الشهر المقبل.

وفوجئ الجمهور أخيرًا، بزواج الثنائي شيرين وحبيب، في الـ 7 من أبريل الجاري، في حفل زفاف عائلي نظم بفيلا والدة العريس، حضره أصدقاؤهما المقربون.

وتكتم العروسان على خبر زواجهما لآخر لحظة؛ ما جعل أخبارهما محط اهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وقبل أشهر من زوجهما، حرص حبيب وشيرين على نفي كل ما تردد من إشائعات حول ارتباطهما، مؤكدان أنهما صديقان مقربان.

وحُسم الجدل قبل ساعات من زواج العروسين، بعد أن نشرت شيرين وحبيب، عبر حسابهما على “فيس بوك” و”إنستغرام”، سورة “الفلق” في التوقيت نفسه، ما اعتبره البعض محاولة لمنع الحسد.