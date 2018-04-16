شن نشطاء تويتر هجوما عنيفا على الأميرة السعودية عهود بنت عبد العزيز، بعد تشبيهها في تغريدة (تطبيلية) لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالرسول (صلى الله عليه وسلم).

ودونت الأميرة السعودية في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه: “محمد بن سلمان هو الرجل الوحيد الذي يستحق ان تقول له شبيه الرسول”.

كما حاولت تبرير تغريدتها التي قامت بحذفها وإرفاق صورة لها بعد الهجوم الكبير عليها بذكر أحاديث تجيز تشبيه أشخاص بالرسول.

ولاقت تغريدة عهود بنت عبد العزيز هجوما عنيفا من قبل النشطاء، الذين أفحموها بقولهم “نحن المسلمون لا نقبل تشبيهه بنعال الرسول صلى الله عليه وسلم”.

وطالبها البعض بالتوقف عن النفاق وكتابة تلك التغريدات المثيرة الهادفة للشهرة ليس إلا.

نحن المسلمون لا نقبل تشبيهه بنعال الرسول صلى الله عليه وسلم — fd.ghariri (@f_d_ghariri) April 16, 2018

تشبهين قدوتنا وشفيعنا يوم البعث برجل مجرد عبد لله!! انا احترم وأي العهد ك رجل دوله لكن يخسى يكون شبيه نبينا محمد.. اقلبي وجهك حسبي الله عليك — نينا العتيبي (@Ninaa0044) April 16, 2018

طيب ليش حذفتي التغريده ؟! دامك مقتنعه بالي قلتيه وتبررين الحين !! — هند. (@_uocc) April 16, 2018

استغفرالله العظيم. ( وش جاب ليجاب ). اللهم لاتؤاخذنا بما فعل السفهاء منا — روز5454 (@zsalmanbinali21) April 16, 2018

حسبنا الله ونعم الوكيل لهذي الدرجه يعبدون العبد وتركو الله واتباع سنة رسوله — المنصوري قطر (@almansouriQTR43) April 16, 2018

يستحق ان تقول له شبيه ابو لهب — أسامة العراقي (@osama8mh) April 16, 2018

وأصبح معظم الأمراء والمسؤولين في المملكة يحاولون التودد والتقرب بكل السبل لـ”ابن سلمان” والمحيطين به، بعد تمكنه من السيطرة على مفاصل الحكم بالمملكة والإطاحة بجميع مخالفيه حتى أبناء عمومته الذين قام بسجنهم والتنكيل بهم.