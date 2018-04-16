تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا، لفعاليات اختتام تمرين “درع الخليج المشترك -1″، لفتوا فيه الانتباه إلى توحش سلطة “ابن سلمان” الذي تزاحم أمراء ومسؤولون حوله لتقبيل يده رغم وجود والده الملك سلمان أمامه.

وبحسب المقطع المتداول ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلف والده الملك حيث تدافع عدد من المسؤولين الواقفين إلى تقبيل يده خلف ظهر الملك.

فيديو وصول خادم الحرمين الشريفين لرعاية ختام تمرين

#درع_الخليج_المشترك1 pic.twitter.com/1sNOs8tDNN — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) April 16, 2018

وحضر عدد من الزعماء العرب الفعاليات الختامية للتمرين، ممن شاركوا أمس في القمة العربية في مدينة الظهران شرقي المملكة.

وقال العاهل السعودي في تغريدة نشرتها صفحته الرسمية على “تويتر” إنه “في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة، تأكيد على قدرتنا جميعا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد، لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا”.

في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين #درع_الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 16, 2018

واستعرضت القوات المشاركة مناورة “الإسناد الجوي التكتيكي” ضمن ختام مناورات درع الخليج المشترك. وأيضا، أدت القوات عروضا جوية في حفل ختام مناورات درع الخليج المشترك 1.

وقد استمر التمرين شهرا كاملا، ويعد التمرين الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.