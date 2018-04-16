نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فيديو يوثّق انتقام أبوين كندييْن لابنتهما القاصر (13 عاما) بعد أن حاول رجل ممارسة الجنس معها.

ووصل الثنائي إلى منزلهما ليجدا الرجل الذي حضر لممارسة الجنس مع ابنتهما.

وفي بث مباشر عبر فيس بوك سجلته الأم اعتدى الأب على الرجل بالضرب وقام بتقييده، لحين وصول الشرطة.

ومن المتوقع أن يواجه الوالدان تهمة الاعتداء لتقييدهما الرجل بعد إعداد الأم كمينا له، وذلك بالرغم من إبلاغهما الشرطة عن الرجل وتعليقاته الجنسية على حساب ابنتهما عبر إنستجرام، فكان رد فعل الشرطة بأن تقوم بحظره فقط.

نقل الرجل إلى المستشفى، ولم توجه له أي تهمة.