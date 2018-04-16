في واقعة مؤلمة وتعكس تجبر “آل سعود” ومواليهم في بيت الله الحرام وكأنه ملك لهم، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة تعدي شرطي سعودي من شرطة الحرم المكي على إحدى النساء المعتمرات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه ولحظة توجه إحدى المعتمرات للحجر الأسود لتقبيله، باغتها أحد أفراد الشرطة من خلفها وأمسك بملابسها ودفعها للخلف ملقيا إياها أرضا.

عدم احترام بيت الله الحرام و عدم تربية من العسكري #السعودي تم ضرب امراءة فى #مكة_المكرمة pic.twitter.com/JG7f3BFtbX — 🇶🇦 جلاد كويتي 🇰🇼 (@Jaladd_Q8) April 16, 2018

الواقعة أثارت غضب المغردين الذين أكدوا على ضرورة معاقبة الشرطي السعودي، في حين استنكر البعض تجبر “آل سعود” ومن يدافع عنهم على اعتبار أن بيت الله الحرام ملكا لهم، موضحين أن مثل هذه التصرفات تعكس انعدام الأخلاق.

كسرررر يكسره — عبدالعزيز (@3ezus) April 16, 2018

انعدام الاخلاق — عامر الكثيري (@AlkthariAmer) April 16, 2018

فلا تعجل عليهم ، إنما نعد لهم عدّا — عاطف فزع (@65Uw0SAxqKhVuKm) April 16, 2018

هـؤلاء يحسبون بيت الله أنه بين أبوهم ..يمنعون المسلمين گ #القطريين على مزاجهم ويضربون النساء أمام بيت الله وكأنهم ماخذين وكالته !!… #تدويل_الحرم وجعله قبله لكافة المسلمين مطلب ضروري — غريب في زمن عجيب (@SoodSooods) April 16, 2018

بعض النظر عن كل شي لكن تصرف العسكري كان خطأ كبير جدا — م.طارق الدوسري (@TareqAldousari3) April 16, 2018

نفس المنظر شفته عند الباب تبي المره تدخل وسحبها وهي على الارض الله اعلم وش صار فيها والله على ما اقول شهيد ماكان لازم يمسكها أبدا — Haya Alghanim (@hagh9) April 16, 2018