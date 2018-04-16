في واقعة مؤلمة وتعكس تجبر “آل سعود” ومواليهم في بيت الله الحرام وكأنه ملك لهم، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر لحظة تعدي شرطي سعودي من شرطة الحرم المكي على إحدى النساء المعتمرات.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه ولحظة توجه إحدى المعتمرات للحجر الأسود لتقبيله، باغتها أحد أفراد الشرطة من خلفها وأمسك بملابسها ودفعها للخلف ملقيا إياها أرضا.

 

الواقعة أثارت غضب المغردين الذين أكدوا على ضرورة معاقبة الشرطي السعودي، في حين استنكر البعض تجبر “آل سعود” ومن يدافع عنهم على اعتبار أن بيت الله الحرام ملكا لهم، موضحين أن مثل هذه التصرفات تعكس انعدام الأخلاق.

 

 