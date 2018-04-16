تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تعكس تعبر عن العلاقة الخاصة التي تربط الشعبين الفلسطيني والجزائري.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر العلم الجزائري يعانق العلم الفلسطيني من موقع تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية قبل أيام، كرد جميل لتقديم معتصمي مسيرات العودة في قطاع غزة التعازي للشعب الجزائري بارتقاء 257 شهيدا نتيجة الحادث الأليم.

الجزائر وفلسطين علاقة لا تصفها كلمات 🇵🇸❤️🇩🇿..

⁧#صورة⁩ من موقع تحطم الطائرة العسكرية في الجزائر pic.twitter.com/2OZ2gwTPrA — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 15, 2018

وكان معتصمو مخيمات العودة في المنطقة الحدودية في قطاع غزة قد نظموا وقفة الأربعاء الماضي قدموا فيها التعازي للشعب الجزائري في ضحايا الطائرة المنكوبة، معبرين عن تضامنهم مع عائلات الشهداء، مستذكرين دعم الشعب الجزائري المستمر لتضحيات الشعب الفلسطيني.

وكان 257 شخصا قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح الأربعاء شمالي الجزائر، في أسوأ كارثة طيران في تاريخ البلاد.