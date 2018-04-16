تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تعكس تعبر عن العلاقة الخاصة التي تربط الشعبين الفلسطيني والجزائري.

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر العلم الجزائري يعانق العلم الفلسطيني من موقع تحطم الجزائرية قبل أيام، كرد جميل لتقديم معتصمي مسيرات العودة في التعازي للشعب الجزائري بارتقاء 257 شهيدا نتيجة الحادث الأليم.

وكان معتصمو مخيمات العودة في المنطقة الحدودية في قطاع غزة قد نظموا وقفة الأربعاء الماضي قدموا فيها التعازي للشعب الجزائري في ضحايا ، معبرين عن تضامنهم مع عائلات الشهداء، مستذكرين دعم المستمر لتضحيات الشعب الفلسطيني.

 

وكان 257 شخصا قد لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية صباح الأربعاء شمالي الجزائر، في أسوأ كارثة طيران في تاريخ البلاد.