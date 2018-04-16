أثارت تصريحات جديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا واسعا بمواقع التواصل، بعد دفاعه عن الحجاب والإسلام الذي وصفه بأنه ينتشر بكثرة في فرنسا.

وفي الوقت الذي تشهد فيه أوروبا عامة، وفرنسا خاصة جدلاً متزايداً حول الحجاب والنقاب، دعا الرئيس الفرنسي إلى وجوب احترام الحريات الدينية في بلاده، للحفاظ على وحدة المجتمع، مشيراً إلى أنه يحترم كل امرأة ترتدي الحجاب.

وفجر الرئيس الفرنسي الآتي من حزب “وسطي” يميل إلى اليمين، مفاجأة خلال لقاء صحفي مساء الأحد بإعلانه أنه لا يؤيد حظر الحجاب في فرنسا.

ورداً على سؤال حول ارتداء الحجاب، قال ماكرون: أحترم كل امرأة ترتدي الحجاب، وعلى الفرنسيين احترام ذلك، لست من مؤيدي حظر الحجاب.

أحترم كل امرأة ترتدي الحجاب وعلى الفرنسيين احترام ذلك ولست من مؤيدي حظر الحجاب..ويجب احترام حرية المعتقد لكي نبقى موحدين / الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون pic.twitter.com/T5dGWZqlf9 — عبدالرحمن العريج (@aloraij1) April 16, 2018

كما أوضح ماكرون في لقاء مع صحفيين من قناة بي إف أم، وموقع ميديا بارت، مساء الأحد، أنّ الدين الإسلامي بدأ ينتشر في فرنسا بكثرة عقب موجات الهجرة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.

وأضاف قائلاً: اليوم يتراوح عدد المواطنين الفرنسيين المسلمين بين 4.5 إلى 6 ملايين شخص، فالدين الإسلامي يعتبر جديدا بالنسبة لفرنسا، والكثير من مواطنينا يخافون من الإسلام وأنا أقول لهم، بأنه يجب احترام حرية المعتقد لكي نبقى موحدين.

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ماكرون: لا أؤيد حظر الحجاب.. والإسلام الحقيقي لا يعني التطرف https://t.co/vxawpL6tyI @sabqorg — Abdulrahman (@Amf78Com) April 16, 2018

إلى ذلك، أشار أن الخوف من الإسلام ناجم عن تعاظم التيارات الراديكالية والمتطرفة، مبيناً أنّ الإسلام الحقيقي لا يعني التطرف.