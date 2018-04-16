شن الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور سالم المنهالي، هجوما عنيفا على المنشد الكويتي الشهير مشاري راشد العفاسي، بعد هجوم الأخير على حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” ودفق التهم والافتراءات ضدها.

وكان “العفاسي” قد هاجم حركة “حماس” ووصف أفرادها بـ”الإخونجية الخائنين” بعد البيان الذي أدانت فيه “حماس” الضربة الثلاثية ضد النظام السوري واعتبرت ذلك عدوانا على الأمة العربية.

ودون “المنهالي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الداعية الكويتي، ما نصه:”هجوم #العفاسي على #حماس والمقاومة الفلسطينية مدفوع الثمن من مشغليه الجدد في #أبوظبي”

وتابع في إشارة إلى دور ولي عهد أبو ظبي بالأمر:”أصبح #محمد_بن_زايد يشتري كل من له لحية رخيصة وما أكثرهم في #السعودية”

هجوم #العفاسي على #حماس والمقاومة الفلسطينية مدفوع الثمن من مشغليه الجدد في #أبوظبي

أصبح #محمد_بن_زايد يشتري كل من له لحية رخيصة وما أكثرهم في #السعودية — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) April 16, 2018

ويبدو أن الداعية والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي قد حل محل وسيم يوسف داعية أبناء زايد ليعلن الهجوم على كل من لا يتفق مع هواه، فبعد هجومه على حركة حماس ووصفها بالإخونجية الخائنة، شنّ “العفاسي” هجوما عنيفا على الداعية الكويتي محمد العوضي، لمجرد أن الأخير قد أعاد نشر تغريدة تنتقد أسلوب “العفاسي” بعد أن أصبح بوقا للسلاطين دون أن تذكره بالاسم.

وقال “العفاسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” اليوم:”لأن جماعة الإخوان تفشّل ! كلهم ينكرون الإنتماء لها ويختبيء محمد العوضي خلف ريتويت لأنه يجبن عن المواجهة مثلما يجبن عن الإعتراف بأنه إخونجي ! وكان يتصل بي في أحداث مصر ويقول : نحن نقبل رأسك أوقف الحرب ! ثم أكتشف أنه هو من يدير الحرب من الخلف برسائل تحريضية كشفتها لعلي”.

لأن جماعة الإخوان تفشّل !

كلهم ينكرون الإنتماء لها

ويختبيء محمد العوضي خلف ريتويت لأنه يجبن عن المواجهة مثلما يجبن عن الإعتراف بأنه إخونجي !

وكان يتصل بي في أحداث مصر ويقول : نحن نقبل رأسك أوقف الحرب !

ثم أكتشف أنه هو من يدير الحرب من الخلف برسائل تحريضية كشفتها لعلي @mh_awadi pic.twitter.com/OQpFEdkaH5 — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) April 15, 2018

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “العفاسي” مؤكدين بأنه أظهر ما في قلبه من غل تجاه الدكتور “العوضي” موضحين بأنه كان ينتظر اللحظة المناسبة ليظهر مشاعره الحقيقية تجاه “العوضي”، في حين أعرب آخرون لتحوله لأحد علماء السلاطين، مشددين على أن الداعية “العوضي” أشرف وأنفع منه.