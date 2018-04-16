شن الأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور ، هجوما عنيفا على المنشد الكويتي الشهير ، بعد هجوم الأخير على حركة المقاومة الفلسطينية “” ودفق التهم والافتراءات ضدها.

 

وكان “العفاسي” قد هاجم حركة “حماس” ووصف أفرادها بـ”الإخونجية الخائنين” بعد البيان الذي أدانت فيه “حماس” الضربة الثلاثية ضد واعتبرت ذلك عدوانا على الأمة العربية.

 

ودون “المنهالي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) مهاجما الداعية الكويتي، ما نصه:”هجوم #العفاسي على #حماس والمقاومة الفلسطينية مدفوع الثمن من مشغليه الجدد في #أبوظبي”

 

وتابع في إشارة إلى دور ولي عهد أبو ظبي بالأمر:”أصبح #محمد_بن_زايد يشتري كل من له لحية رخيصة وما أكثرهم في #

 

 

ويبدو أن الداعية والمنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي قد حل محل وسيم يوسف داعية أبناء زايد ليعلن الهجوم على كل من لا يتفق مع هواه، فبعد هجومه على حركة حماس ووصفها بالإخونجية الخائنة، شنّ “العفاسي” هجوما عنيفا على الداعية الكويتي ، لمجرد أن الأخير قد أعاد نشر تغريدة تنتقد أسلوب “العفاسي” بعد أن أصبح بوقا للسلاطين دون أن تذكره بالاسم.

 

وقال “العفاسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” اليوم:”لأن جماعة الإخوان تفشّل ! كلهم ينكرون الإنتماء لها ويختبيء محمد العوضي خلف ريتويت لأنه يجبن عن المواجهة مثلما يجبن عن الإعتراف بأنه إخونجي ! وكان يتصل بي في أحداث ويقول : نحن نقبل رأسك أوقف الحرب ! ثم أكتشف أنه هو من يدير الحرب من الخلف برسائل تحريضية كشفتها لعلي”.

 

 

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على “العفاسي” مؤكدين بأنه أظهر ما في قلبه من غل تجاه الدكتور “العوضي” موضحين بأنه كان ينتظر اللحظة المناسبة ليظهر مشاعره الحقيقية تجاه “العوضي”، في حين أعرب آخرون لتحوله لأحد علماء السلاطين، مشددين على أن الداعية “العوضي” أشرف وأنفع منه.