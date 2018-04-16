في مفاجأة من العيار الثقيل وبعد أن أصبحت السعودية في عهد محمد بن سلمان، قبلة للفنانين والنجوم، ذكرت تقارير أن المغنية الأمريكية العالمية “ريهانا” ستزور المملكة للمرة الأولى الخميس المقبل، بمناسبة طرح منتجاتها للتجميل هناك، التي تحمل اسم “فنتي بيوتي”. بحسب ما أوردته مجلة “أرابيان بيزنس”.

وشاركت ريهانا (30 عاما) في الأيام الماضية، صورة لأحد منتجاتها للتجميل، أمام برج شركة “المملكة” القابضة، في العاصمة السعودية، الرياض، وغردت معها: “إني سعيدة للغاية بأن أعلن أن “فنتي بيوتي” قادمة للسعودية في 19 أبريل”.

I’m so happy to announce that @FentyBeauty is coming to Saudi Arabia on April 19th!! #SephoraMiddleEast 🇸🇦 pic.twitter.com/Poq2z5WO3O — Rihanna (@rihanna) ٧ أبريل، ٢٠١٨

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.