استنكرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “بي إن سبورتس” القطرية آنيا الأفندي تخلي المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني عن كل معاني الشرف والقيم العربية ومحاولته إظهار ممثل قطر في القمة الخليجية سيف البوعينين وكأنه “منبوذ” .

وقالت “الأفندي” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على إساءة “القحطاني” لنفسه قبل إساءته لممثل قطر:” في حياتي لم ارى إنسان مسلم وعربي يفتخر بإهانة ضيف مسلم وعربي في داره….. اين اخلاق العرب وكرمهم…؟؟؟ …صدمتني هذه التغريدة التى تسيء لصاحبها اكثر من الإساءة لضيفه …..الله يهديكم يا عرب ..لو كان ابو ايفانكا مكان الرجل لكان استقبل بالأحضان…”.

في حياتي لم ارى إنسان مسلم وعربي يفتخر بإهانة ضيف مسلم وعربي في داره…..

اين اخلاق العرب وكرمهم…؟؟؟ …صدمتني هذه التغريدة التى تسيء لصاحبها اكثر من الإساءة لضيفه …..الله يهديكم يا عرب

..لو كان ابو ايفانكا مكان الرجل لكان استقبل بالأحضان…. https://t.co/jemG224cqU — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) April 16, 2018

وكان سعود القحطاني قد تناسى القيم العربية الشريفة في إكرام الضيف، لينشر عددا من الصور لممثل قطر خلال القمة محاولا إظهارة منفردا ليوحي لمتابعيه بأن المندوب القطري منبوذ في القمة.

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا”.

ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا pic.twitter.com/QhwLejAdej — سعود القحطاني (@saudq1978) April 15, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى:” صور أخرى للتاريخ. لرئيس وفد #جزيرة_سلوى”.

وكان المندوب القطري في الجامعة العربية والسفير السابق في القاهرة، سيف البوعينين قد حضر اجتماعات مؤتمر القمة العربية الـ 29 التي أقيمت الأحد في مدينة الظهران السعودية.

وجاء الإعلان عن تمثيل “البوعنين” لقطر في القمة بعد تأكيد مصدر دبلوماسي عربي الاسبوع الماضي بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده لحضور مؤتمر القمة وهو ما لم يتم.