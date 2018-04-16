استنكرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “بي إن سبورتس” القطرية آنيا الأفندي تخلي المستشار في الديوان الملكي السعودي عن كل معاني الشرف والقيم العربية ومحاولته إظهار ممثل في القمة الخليجية وكأنه “منبوذ” .

 

وقالت “الأفندي” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على إساءة “القحطاني” لنفسه قبل إساءته لممثل قطر:” في حياتي لم ارى إنسان مسلم وعربي يفتخر بإهانة ضيف مسلم وعربي في داره….. اين اخلاق العرب وكرمهم…؟؟؟ …صدمتني هذه التغريدة التى تسيء لصاحبها اكثر من الإساءة لضيفه …..الله يهديكم يا عرب ..لو كان ابو ايفانكا مكان الرجل لكان استقبل بالأحضان…”.

وكان سعود القحطاني قد تناسى القيم العربية الشريفة في إكرام الضيف، لينشر عددا من الصور لممثل قطر خلال القمة محاولا إظهارة منفردا ليوحي لمتابعيه بأن المندوب القطري منبوذ في القمة.

 

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: ” ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا”.

 

 

وأضاف في تدوينة أخرى:” صور أخرى للتاريخ. لرئيس وفد #جزيرة_سلوى”.

 

وكان المندوب القطري في الجامعة العربية والسفير السابق في ، سيف البوعينين قد حضر اجتماعات مؤتمر القمة العربية الـ 29 التي أقيمت الأحد في مدينة الظهران .

 

وجاء الإعلان عن تمثيل “البوعنين” لقطر في القمة بعد تأكيد مصدر دبلوماسي عربي الاسبوع الماضي بأن أمير قطر آل ثاني سيرأس وفد بلاده لحضور مؤتمر القمة وهو ما لم يتم.