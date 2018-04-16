في واقعة أثارت سخرية النشطاء، تركت قناة “العربية” كل المواضيع التي نوقشت في #القمة_العربية الـ 29 بالمملكة وعلى رأسها قضية القدس التي سميت القمة باسمها، وركزت على انطباعات الوفود المشاركة بالقمة عن آكلات وأطباق الشهيرة التي قدمت لهم أثناء ضيافتهم.

 

وسردت “العربية” في تقرير مصور لها، تعليقات أعضاء الوفود والإعلاميين المرافقين لهم على الأكلات السعودية الشهيرة التي قدمت لهم، وكأن الاستضافة والطعام الذي قدم للضيوف هو أعظم إنجازات هذه القمة.

 

ولفتت “العربية” في تقريرها الذي وصفه النشطاء بـ”التافه”، إلى أن الوفد الجزائري أعرب عن إعجابه بطبق “الهريس” ـ أحد السعودية الشهيرة ـ ، بينما استساغ   “المرقوق”، الذي يعد أيضا من أشهر المملكة الشعبية.

 

وتابع تقرير القناة السعودية أن فضل الاتجاه نحو الأكلات البحرية، في حين فضل بعض الصحافيين الأجانب الكبسة، التي تعتبر من أساسيات المطبخ السعودي، وأثار “المفلق” انتباه .. بحسب تقرير القناة.

 

وأثار هذا التقرير سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل، الذين انتقدوا “تفاهة” الإعلام السعودي الذي سلط جل اهتماهه على ما أكله زعماء القمة وواجب الضيافة السعودي، بدلا من التركيز عن أهداف القمة الرئيسية وهي حال الأمة العربية ومشاكلها وكيفية حلها.

 

 

 

وأعلن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس، الأحد، اختتام العربية التي أقيمت في ، وسط تأكيد من القادة على الالتزام بحماية الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية في شئون المنطقة.

 

وأكد البيان الختامي لـ #قمة_القدس ضرورة العمل على تسريع آليات العمل العربي المشترك، إلى جانب دعوة دول الجوار إلى الالتزام بسيادة الدول العربية.

 