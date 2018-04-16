في واقعة أثارت سخرية النشطاء، تركت قناة “العربية” السعودية كل المواضيع التي نوقشت في #القمة_العربية الـ 29 بالمملكة وعلى رأسها قضية القدس التي سميت القمة باسمها، وركزت على انطباعات الوفود المشاركة بالقمة عن آكلات وأطباق السعودية الشهيرة التي قدمت لهم أثناء ضيافتهم.

وسردت “العربية” في تقرير مصور لها، تعليقات أعضاء الوفود والإعلاميين المرافقين لهم على الأكلات السعودية الشهيرة التي قدمت لهم، وكأن الاستضافة والطعام الذي قدم للضيوف هو أعظم إنجازات هذه القمة.

ولفتت “العربية” في تقريرها الذي وصفه النشطاء بـ”التافه”، إلى أن الوفد الجزائري أعرب عن إعجابه بطبق “الهريس” ـ أحد أكلات السعودية الشهيرة ـ ، بينما استساغ الوفد العراقي “المرقوق”، الذي يعد أيضا من أشهر أكلات المملكة الشعبية.

وتابع تقرير القناة السعودية أن الوفد الأردني فضل الاتجاه نحو الأكلات البحرية، في حين فضل بعض الصحافيين الأجانب الكبسة، التي تعتبر من أساسيات المطبخ السعودي، وأثار “المفلق” انتباه الوفد الفلسطيني.. بحسب تقرير القناة.

وأثار هذا التقرير سخرية واسعة بين نشطاء مواقع التواصل، الذين انتقدوا “تفاهة” الإعلام السعودي الذي سلط جل اهتماهه على ما أكله زعماء القمة وواجب الضيافة السعودي، بدلا من التركيز عن أهداف القمة الرئيسية وهي حال الأمة العربية ومشاكلها وكيفية حلها.

#العربية تنقل أبرز نتائج #قمة_القدس

الوفد #الجزائري يفضل الهريس

الوفد #العراقي طاح في المرقوق

الوفد #الأردني يموت في البحري

الوفد #الفلسطيني يعشق المفلق هذولا جايين يحلون قضايا

ولا يعبون كروشهم؟https://t.co/ZOb4oGHUJa — مارك العربي (@ArabicMark) April 16, 2018

خاف الله يا مارك في قضايا ثانية مهمة وخطيرة وتم مناقشتها بحسب ما قال الأخ "تعجب" pic.twitter.com/vDJhDrzlRj — التوت العتيبي 🤐 (@Tota_alo302) April 16, 2018

وأعلن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس، الأحد، اختتام قمة القدس العربية التي أقيمت في الظهران، وسط تأكيد من القادة على الالتزام بحماية الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية في شئون المنطقة.

وأكد البيان الختامي لـ #قمة_القدس ضرورة العمل على تسريع آليات العمل العربي المشترك، إلى جانب دعوة دول الجوار إلى الالتزام بسيادة الدول العربية.