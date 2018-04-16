أثنى نائب رئيس مجلس الشورى العماني على افتتاح ، مؤكدا أنها مفخرة لأبناء الخليج، موضحا أن افتتاحها في هذا الوقت يعني أن النجاح لن يوقفه الألم، في إشارة للحصار المفروض على منذ قرابة الـ10 أشهر.

 

وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”#مكتبة_قطر_الوطنية مفخرة لأبناء الخليج،ورسالة سلام ومحبة للعالم المتحضر،مضمونها إن إرادة الشعوب تحلق بهدوء و سلام إلى الأمم بلا حدود،وإن النجاح والأمل لن يوقفه الألم،وإن المستقبل يضاء بالعلم والعمل !!. صباح الخير يا #قطر”.

واحتفل في العاصمة القطرية الدوحة الإثنين، بالافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية، وبوضع الكتاب رقم مليون على أرفف المكتبة التي تبلغ سعتها الإجمالية مليوناً و200 ألف كتاب.

 

ويتميز المبنى الجديد، الذي صمّمه المهندس المعماري الهولندي الشهير رِم كولهاس، بأنه مجهز لكافة الزوار بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة. ويحتوي عدداً من الابتكارات التكنولوجية مثل نظام فرز الكتب الآلي، وشاشات الوسائط التفاعلية، ومحطات الاستعارة والإعادة التلقائية، التي تمكن أعضاء المكتبة من استعارة الكتب وإرجاعها بسهولة ويسر.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المكتبة بمشاركة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدته الشيخة موزا بنت ناصر.

 

وألقت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في حفل الافتتاح.

وحضر الحفل الرئيس التركي السابق عبد الله غول، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو عاطفة يحيى أغا، ورئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي، ونائب رئيس الوزراء العماني، وغيرههم من المسؤوليين من مختلف دول العالم.

 