أثنى نائب رئيس مجلس الشورى العماني إسحاق سالم السيابي على افتتاح مكتبة قطر الوطنية، مؤكدا أنها مفخرة لأبناء الخليج، موضحا أن افتتاحها في هذا الوقت يعني أن النجاح لن يوقفه الألم، في إشارة للحصار المفروض على قطر منذ قرابة الـ10 أشهر.

وقال “السيابي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”#مكتبة_قطر_الوطنية مفخرة لأبناء الخليج،ورسالة سلام ومحبة للعالم المتحضر،مضمونها إن إرادة الشعوب تحلق بهدوء و سلام إلى الأمم بلا حدود،وإن النجاح والأمل لن يوقفه الألم،وإن المستقبل يضاء بالعلم والعمل !!. صباح الخير يا #قطر”.

#مكتبة_قطر_الوطنية مفخرة لأبناء الخليج،ورسالة سلام ومحبة للعالم المتحضر،مضمونها إن إرادة الشعوب تحلق بهدوء و سلام إلى الأمم بلا حدود،وإن النجاح والأمل لن يوقفه الألم،وإن المستقبل يضاء بالعلم والعمل !!.

صباح الخير يا #قطر #اسحاق_السيابي — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) ١٧ أبريل، ٢٠١٨

واحتفل في العاصمة القطرية الدوحة الإثنين، بالافتتاح الرسمي لمكتبة قطر الوطنية، وبوضع الكتاب رقم مليون على أرفف المكتبة التي تبلغ سعتها الإجمالية مليوناً و200 ألف كتاب.

ويتميز المبنى الجديد، الذي صمّمه المهندس المعماري الهولندي الشهير رِم كولهاس، بأنه مجهز لكافة الزوار بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة. ويحتوي عدداً من الابتكارات التكنولوجية مثل نظام فرز الكتب الآلي، وشاشات الوسائط التفاعلية، ومحطات الاستعارة والإعادة التلقائية، التي تمكن أعضاء المكتبة من استعارة الكتب وإرجاعها بسهولة ويسر.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المكتبة بمشاركة والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ووالدته الشيخة موزا بنت ناصر.

وألقت الشيخة موزا بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كلمة في حفل الافتتاح.

صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر : ما كان لصرح مكتبة قطر الوطنية أن يشمخ في عليائِه لولا الرؤية السديدة للقيادة من عهد الأب إلى عهد الابن. #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/24BVmGNshR — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) ١٦ أبريل، ٢٠١٨

وحضر الحفل الرئيس التركي السابق عبد الله غول، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والرئيسة السابقة لجمهورية كوسوفو عاطفة يحيى أغا، ورئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي، ونائب رئيس الوزراء العماني، وغيرههم من المسؤوليين من مختلف دول العالم.