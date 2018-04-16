شن إماراتيون هجوما عنيفا على وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، بسبب إهمال الوزارة للمواطن الإماراتي في جانب العمل والتوظيف وتفضيل الوافدين على المواطنين.

وعبر وسم “#أين_التوطين_يا_وزير_التوطين”، ضجت مواقع التواصل في الإمارات بتعليقات وردود مهاجمة للحكومة وسياستها، متسائلين كيف “خريج مواطن تخصص هندسة او طب عاطل عن العمل و الأجنبي والوافد يحصل وظيفة في اقل مِن أسبوعين”

معقول خريج مواطن تخصص هندسة او طب عاطل عن العمل و الأجنبي و الوفد يحصل وظيفة في اقل مِن أسبوعين !!!!! #أين_التوطين_يا_وزير_التوطين — صالح المصعبي (@S_AlMasabi) April 16, 2018

من أراد أن يعلم حجم المعاناة ليستمع الى أستديوهات البث المباشر وحال بعض المواطنين !!#أين_التوطين_يا_وزير_التوطين — خالد_الساعدي (@Al_Saedi_Khaled) April 16, 2018

وكان وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي أشاد بمواطنة تعمل في مكاتب “تسهيل” حققت دخلا قدره 120 ألف درهم في شهر واحد نتيجة زيادة عدد المعاملات التي أجرتها أثناء عملها.

هذه الإشادة دفعت مواطنين للهجوم على الوزير والرد عليه بالقول:”هل هذا هو الطموح معاليك أن يعمل المواطن في بلده كمدخل بيانات ؟ وهناك امواج من المناصب العليا في القطاع الخاص او حتى الشبه الحكومي يشغلها الوافد ؟ ما قامت به الاخت هو جهدها وزادها الله من فضله ولكن دعنا نلتفت للـحيتان التي تستلم هذا الراتب في شهر واحد بغض النظر عن الاجتهاد ؟”

هل هذا هو الطموح معاليك أن يعمل المواطن في بلده كمدخل بيانات ؟ وهناك امواج من المناصب العليا في القطاع الخاص او حتى الشبه الحكومي يشغلها الوافد ؟ ما قامت به الاخت هو جهدها وزادها الله من فضله ولكن دعنا نلتفت للـحيتان التي تستلم هذا الراتب في شهر واحد بغض النظر عن الاجتهاد ؟ https://t.co/DbMuhZgNVE — محمد الرئيسي (@m_alraeesi_ae) April 16, 2018

@MOHRE_UAE لا نعلم ما هو السر في تركيز معالي الوزير جل حديثه عن وظائف مدخلي البيانات " تسهيل" وتجاهله عن باقي الوظائف العليا التي يشغلها وافدين سواء في الحكومه او القطاع الخاص ؟ وكأن المواطن قدرته لا تؤهله لغير وظيفة مدخل بيانات !!! — خالد_الساعدي (@Al_Saedi_Khaled) April 16, 2018

ويعاني الاقتصاد الإماراتي من حالة انهيار ملحوظة جراء اعتماده الكلي على أسعار النفط التي انخفضت بشكل كبير.