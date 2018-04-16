شن إماراتيون هجوما عنيفا على وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي، بسبب إهمال الوزارة للمواطن الإماراتي في جانب العمل والتوظيف وتفضيل على المواطنين.

 

وعبر وسم “”، ضجت مواقع التواصل في الإمارات بتعليقات وردود مهاجمة للحكومة وسياستها، متسائلين كيف “خريج مواطن تخصص هندسة او طب عاطل عن العمل و الأجنبي والوافد يحصل وظيفة في اقل مِن أسبوعين”

 

 

 

 

وكان وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي أشاد بمواطنة تعمل في مكاتب “تسهيل” حققت دخلا قدره 120 ألف درهم في شهر واحد نتيجة زيادة عدد المعاملات التي أجرتها أثناء عملها.

 

هذه الإشادة دفعت مواطنين للهجوم على الوزير والرد عليه بالقول:”هل هذا هو الطموح معاليك أن يعمل المواطن في بلده كمدخل بيانات ؟ وهناك امواج من المناصب العليا في القطاع الخاص او حتى الشبه الحكومي يشغلها الوافد ؟ ما قامت به الاخت هو جهدها وزادها الله من فضله ولكن دعنا نلتفت للـحيتان التي تستلم هذا الراتب في شهر واحد بغض النظر عن الاجتهاد ؟”

 

 

 

ويعاني الاقتصاد الإماراتي من حالة انهيار ملحوظة جراء اعتماده الكلي على أسعار النفط التي انخفضت بشكل كبير.