دخل الكاتب الصحفي الكويتي ورئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية أحمد الجار الله على خط رجل الخمور الإماراتي خلف الحبتور، داعيا لتطبيع الدول العربية مع إسرائيل، زاعما بأن السلام في صالح العرب أكثر من كونه في صالح إسرائيل.

وقال “الجار الله” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أصبح واضح لدول عربيه عديده أن خطر إيران أكبر من خطر إسرائيل وعلي إسرائيل أن تدرك أن السلام مع العرب أفضل لها من محاربتهم والمثل العربي يقول الكثره تغلب الشجاعه”.

أصبح واضح لدول عربيه عديده أن خطر إيران أكبر من خطر إسرائيل

وعلي إسرائيل أن تدرك أن السلام مع العرب أفضل لها من محاربتهم

والمثل العربي يقول الكثره تغلب الشجاعه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 15, 2018

وأضاف مستشهدا برجل الخمور الإماراتي خلف الحبتور ودعوته للسلام مع إسرائيل قائلا:” خلف الحبتور صاحب رؤيا متقدمه خلف يري السلام مع إسرائيل وهو ماتراه كل المبادرات العربيه السلام مع إسرائيل في النهايه مثل ماهو في صالح إسرائيل هو أكثر في صالح العرب وهو الامر الذي أدركه الرئيس المصري أنور السادات رحمه الله الجعجعيون لانري منهم سوي جعجعه بلاطحين ولاتضحك عليكم إيران”.

خلف الحبتور صاحب رؤيا متقدمه خلف يري السلام مع إسرائيل وهو ماتراه كل المبادرات العربيه السلام مع إسرائيل في النهايه مثل ماهو

في صالح إسرائيل هو أكثر في صالح العرب وهو الامر الذي أدركه الرئيس المصري أنور السادات رحمه الله الجعجعيون لانري منهم

سوي جعجعه بلاطحين ولاتضحك عليكم إيران — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 15, 2018

دعا “خلف الحبتور”، رجل الأعمال الإماراتي وأحد أذرع ولي عهد أبو ظبي، إلى التطبيع مع “إسرائيل”، قائلاً: “نريد السلام مع إسرائيل حتى لو رفضت”.

وقال الحبتور في مقطع مصور بثه على حسابه بموقع تويتر، إن “إسرائيل موجودة وأمر واقع، علينا التعامل معه” مضيفا: “لاحظت بعض الناس على تويتر يقولون أطفال صهاينة وإسرائيليين.. نحن نريد المستقبل مع إسرائيل، مدينا أيدينا ورافضين ما يهم خلي العالم يعرف إن إحنا نريد السلام”.

وتابع: “بدل ما نقول إسرائيل العدو والمجرم وإحنا تعبنا من هذا الكلام، خلونا نتكلم بعقل الحاضر وبالعقل، ونعرف مصلحتنا كعرب وكدول مجلس تعاون، ولا يهمنا كلام المنافقين والدجالين”.