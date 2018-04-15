في واقعة تعكس مدى التغيير الجذري الذي شهدته المملكة بمثلث السلطة هناك وتأثير التغييرات التي طرأت على أسرة “آل سعود”، تحول أمير سعودي من الأسرة الحاكمة وأشهر رجل أعمال بالشرق الأوسط إلى “مطبل” لمسؤول سعودي بسبب قربه من ولي العهد.

الوليد بن طلال الذي كان يضرب به المثل في (السلطة والنفوذ والثراء الفاحش) يحاول الآن التودد والتقرب لرئيس هيئة الرياضة السعودية المقرب من “ابن سلمان” تركي آل الشيخ الذي يستغل سلطته في مكايدة خصومه والتنكيل بهم.

حيث دون “ابن طلال” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر ما نصه:”أشكر أخي معالي رئيس هيئة الرياضة @Turki_alalshikh على دعمه المتواصل لجميع الأندية السعودية بما فيهم نادي @Alhilal_FC الذي توج بالبطولة هذه الليلة، مبروك لنادي #الهلال تحقيقه لقب الدوري.”

أشكر أخي معالي رئيس هيئة الرياضة @Turki_alalshikh

على دعمه المتواصل لجميع الأندية السعودية بما فيهم نادي @Alhilal_FC الذي توج بالبطولة هذه الليلة، مبروك لنادي #الهلال تحقيقه لقب الدوري. #جمهور_الزعيم_يشكر_ال_الشيخ — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 12, 2018

ورغم أن الوليد بن طلال خص “آل الشيخ” بالذكر وأشار له بخاصية (المنشن) إلا أن الأخير تجاهله ولم يعيره أي اهتمام.

الأمر الذي لفت انتباه النشطاء وانهالوا بالسخرية على الأمير السعودي، الذي لخص حاله تعليق أحدهم قائلا:”يُعز من يشاء ويذل من يشاء”

الدب الداشر ذل أهله واسرتة..

والوليد اذلة الله لأنه اذل الناس والدنيا دين كما تدين تدان — مقتنع (@Omar53534549) April 15, 2018

الوليد بن طلال تحول الى مطبل لتركي آل الشيخ😎 "يعز من يشاء ويذل من يشاء" pic.twitter.com/bCkKO0ytZj — نحو الحرية (@hureyaksa) April 15, 2018

لآم الله من لآمك يا بوخالد

كلنا عارفين انك مجبور كلفس ♣️✌🏿 pic.twitter.com/bJwBGDFJkL — طلال الكواري (@Talalalkuwari) April 12, 2018

#من_لا_رضابك_لايدور_رضانا ، والله عيب أمراء حكام المملكه وتطلبون اتركى الشيخ ولا غيره هزلت فعلآ . — Alfaisal (@saifalialmarri) April 15, 2018

سبحانه من جل قدره وشانه — عَديل الروح 🏆 🇸🇦🇰🇼🇦🇪🇧🇭🇶🇦🇴🇲 (@Tottiuno) April 15, 2018

هههههههههه الخوف يالحبيب — عمار العوفي (@Ammaralawfi) April 15, 2018

ويتعرض الوليد بن طلال لضغوط غير مسبوقة من قبل النظام السعودي، بعد إلقاء القبض عليه قبل أشهر ضمن حملة الفساد التي شنها محمد بن سلمان، حيث اعتقل لمدة شهرين بفندق “الريتز كارلتون” ثم أفرج عنه بعد صفقة شملت تنازله عن جزء من ثروته كما نقلت عدة تقارير غربية.

ويبدو أن الصفقة التي عقدها رجل الأعمال السعودي الشهير الأمير الوليد بن طلال مع النظام مقابل الإفراج عنه بعد اعتقاله في نوفمبر الماضي بـ”الريتز كارلتون”، كانت مضلعة بالنسبة له و”اجتزت” جزء كبيرا من ثروته، حيث تسعى شركته جاهدة الآن لاقتراض مليار دولار لتسيير أعمالها المتوقفة بالمملكة.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية “رويترز” عن مصادرها الخاصة في مارس الماضي، فإن اثنين من رجال الأعمال كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار.

وبحسب المصادر تجري شركة “المملكة” القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، الذي كان المساهم الرئيسي فيها فواز الحكير والذي احتجز أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).