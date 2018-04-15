شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأحد، سخرية واسعة من كلمة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الـ 29 بمدينة “الظهران” السعودية.

وسخر النشطاء من الجزئ الخاص باليمن في كلمة “السيسي” حيث أخطأ في نطق بعض الكلمات أثناء إدانته إطلاق الحوثيين الصواريخ “الباليستية” على المملكة، وقال “إن مصر لن تقبل أن تطلق عناصر يمنية صواريخ بلاستيكية على الأراضي السعودية”.

ما فجر موجة واسعة من السخرية بين النشطاء بسبب صواريخ السيسي البلاستيكية.

#السيسي في خطاب #القمة_العربية

"مصر لن تقبل ان يتم ضرب الاراضي السعودية بـ #الصواريخ_البلاستيكية "

ده بقى المشير عندنا 😀

اللي هو اكبر رتبة في جيشنا

اطمنوا 🤓 — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) April 15, 2018

السيسي في #القمة_العربية : نندد بصواريخ الحوثيين "البلاستيكية" !! .

تخيلوا لمّا الرئيس "العسكري" يكون جاهل في تخصصه !! — Joe (@youssef_hussen) April 15, 2018

حد يفهم المشير أن اسمها الصواريخ البالستية..مش الصواريخ البلاستيكية.. البلاستك حضرتك يختلف عن البالتسي

السيسي يقول ان مصر لن تقبل أن تقصف عناصر يمنية ان تقصف السعودية بالصواريخ البلاستيكية — سليم عزوز (@selimazouz1) April 15, 2018

عبده قرر يرتجل… بمجرد ما رفع عينه من على الورقة، هنج واتزاول شوية، وبعدين كمل بكل ثقة: الصواريخ البلاستيكية 😍😍

قطع لسان اللي يقول عليك بلحة ✋🏼 pic.twitter.com/rhrnRbCey5 — A.S. (@asakka) April 15, 2018

#الصواريخ_البلاستيكيه 😳😳😳 امال فين خلفيتك العسكرية يا بلحة 😂😂😂 حتى مش عارف تنطق اسم الصواريخ 🤣 يا حزن الحزن pic.twitter.com/bAM5nvzpWg — مصر ماشية بضهرها (@same7elro) April 15, 2018

وتباينت الرؤى التي عبّر عنها الزعماء في مؤتمر القمة العربية اليوم الأحد، وأولى بعضهم اهتماما واضحا بقضايا محددة، مع وجود تقاطعات بشأن قضية القدس.

وأعرب ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في افتتاح الدورة الـ29 للقمة بمدينة الظهران شرقي السعودية، عن رفض قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، قائلا “نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأميركية المتعلق بالقدس”.

وكذلك حمّل ملك السعودية جماعة الحوثي -الحليفة لإيران- في اليمن المسؤولية عن استمرار الأزمة اليمنية.

من جهته، اهتم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالملف السوري، معبرا عن “قلق بالغ إزاء التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية”.

وأضاف أن “مصر تجدد رفضها الكامل لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في سوريا وتطالب بتحقيق مستقل”.

وأشار السيسي أيضا إلى الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية دون تسميتهم.