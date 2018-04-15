شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، الأحد، سخرية واسعة من كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الـ 29 بمدينة “” السعودية.

 

وسخر النشطاء من الجزئ الخاص باليمن في كلمة “السيسي” حيث أخطأ في نطق بعض الكلمات أثناء إدانته إطلاق الحوثيين الصواريخ “الباليستية” على المملكة، وقال “إن لن تقبل أن تطلق عناصر يمنية بلاستيكية على الأراضي السعودية”.

 

ما فجر موجة واسعة من السخرية بين النشطاء بسبب صواريخ السيسي البلاستيكية.

 

 

 

 

 

 

 

وتباينت الرؤى التي عبّر عنها الزعماء في مؤتمر القمة العربية اليوم الأحد، وأولى بعضهم اهتماما واضحا بقضايا محددة، مع وجود تقاطعات بشأن قضية .

 

وأعرب ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز في افتتاح الدورة الـ29 للقمة بمدينة الظهران شرقي السعودية، عن رفض قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، قائلا “نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأميركية المتعلق بالقدس”.

 

وكذلك حمّل ملك السعودية جماعة الحوثي -الحليفة لإيران- في المسؤولية عن استمرار الأزمة اليمنية.

 

من جهته، اهتم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالملف السوري، معبرا عن “قلق بالغ إزاء التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية”.

 

وأضاف أن “مصر تجدد رفضها الكامل لاستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في وتطالب بتحقيق مستقل”.

 

وأشار السيسي أيضا إلى الصواريخ التي يطلقها على الأراضي السعودية دون تسميتهم.