سخرت الإعلامية المصرية المعروفة آيات عرابي، من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بعد تعثره في نطق كلمة “باليستية” عندما أراد إدانة الهجوم الحوثي على السعودية أثناء كلمته اليوم، الأحد، بالقمة العربية الـ 29 في مدينة “الظهران” بالسعودية.

وعن “صواريخ السيسي البلاستيكية”، سخرت “عرابي” في منشور لها على صفحتها الرسمية بفيس بوك، من رئيس النظام المصري قائلة إلى أنه أعاد للقمة من جديد أجواء الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي (الذي اشتهر بكلماته وتصريحاته العجيبة والمثيرة للسخرية طيلة فترة حياته).

ودونت “عرابي” ما نصه:”السيسي يعيد القمم العربية إلى أجواء القذافي 😂😂😂😂😂😂 هذه فضيحة بجلاجل والمفروض ان يعلقوا له ذيلاً وجرسا في رقبته ويطردوه خارج القمة 😂😂 كيف تخرج ذلك الشيء من أي مدارس من أي نوع اصلاً ؟”

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت اليوم، الأحد، سخرية واسعة من كلمة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الـ 29 بمدينة “الظهران” السعودية.

وسخر النشطاء من الجزء الخاص باليمن في كلمة “السيسي” حيث أخطأ في نطق بعض الكلمات أثناء إدانته إطلاق الحوثيين الصواريخ “الباليستية” على المملكة، وقال “إن مصر لن تقبل أن تطلق عناصر يمنية صواريخ بلاستيكية على الأراضي السعودية”.

#الصواريخ_البلاستيكيه 😳😳😳 امال فين خلفيتك العسكرية يا بلحة 😂😂😂 حتى مش عارف تنطق اسم الصواريخ 🤣 يا حزن الحزن pic.twitter.com/bAM5nvzpWg — مصر ماشية بضهرها (@same7elro) April 15, 2018

ما فجر موجة واسعة من السخرية بين النشطاء بسبب “صواريخ السيسي البلاستيكية”.

وتباينت الرؤى التي عبّر عنها الزعماء في مؤتمر القمة العربية اليوم الأحد، وأولى بعضهم اهتماما واضحا بقضايا محددة، مع وجود تقاطعات بشأن قضية القدس.