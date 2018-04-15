سخرت الإعلامية المصرية المعروفة آيات عرابي، من رئيس بعد تعثره في نطق كلمة “باليستية” عندما أراد إدانة الهجوم الحوثي على أثناء كلمته اليوم، الأحد، بالقمة العربية الـ 29 في مدينة “” بالسعودية.

 

وعن “ السيسي البلاستيكية”، سخرت “عرابي” في منشور لها على صفحتها الرسمية بفيس بوك، من رئيس النظام المصري قائلة إلى أنه أعاد للقمة من جديد أجواء الرئيس الليبي الراحل (الذي اشتهر بكلماته وتصريحاته العجيبة والمثيرة للسخرية طيلة فترة حياته).

 

ودونت “عرابي” ما نصه:”السيسي يعيد القمم العربية إلى أجواء القذافي 😂😂😂😂😂😂 هذه فضيحة بجلاجل والمفروض ان يعلقوا له ذيلاً وجرسا في رقبته ويطردوه خارج القمة 😂😂 كيف تخرج ذلك الشيء من أي مدارس من أي نوع اصلاً ؟”

 

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت اليوم، الأحد، سخرية واسعة من كلمة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الـ 29 بمدينة “الظهران” السعودية.

 

وسخر النشطاء من الجزء الخاص باليمن في كلمة “السيسي” حيث أخطأ في نطق بعض الكلمات أثناء إدانته إطلاق الصواريخ “الباليستية” على المملكة، وقال “إن لن تقبل أن تطلق عناصر يمنية صواريخ بلاستيكية على الأراضي السعودية”.

 

 

ما فجر موجة واسعة من السخرية بين النشطاء بسبب “صواريخ السيسي البلاستيكية”.

 

وتباينت الرؤى التي عبّر عنها الزعماء في مؤتمر اليوم الأحد، وأولى بعضهم اهتماما واضحا بقضايا محددة، مع وجود تقاطعات بشأن قضية .