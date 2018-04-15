نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورةً لحبيب النجمة “كورتني كارداشيان” البالغة من العمر (38عاماً)، الجزائريّ الملاكم السابق وعارض الأزياء “يونس بنجيما” البالغ من العمر (23 عاماً)، برفقة امرأة غريبة في حفل عشاء.

ألا أن “يونس” شن هجوما حادا على الصحيفة، حيث تساءل أين الست رجال الذين كانوا برفقتي، فى إشارة منه أن الصحيفة ألغت وجوده برفقة مجموعة كبيرة من الأصدقاء لتنشر شائعة خيانة ليس لها أساس من الصحة.

ووجه تساؤلا للصحيفة قائلا: “ماذا تودوا أن تفعلوا؟”.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بخيانة لاعب كرة السلة “تريستان سيمبسون” لحبيبته كلوي كارداشيان.

وانتشر فيديو لـ”سيمبسون” برفقة امرأتين وهو يقوم بتقبيل إحداهما.