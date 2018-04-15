التقطت عدسات الباباراتزي صورا للفنان العالمي ​جاستن بيبر​ برفقة صديقته الجديدة باسكن تشامبيون، وذلك اثناء خروجهما من احدى النواي الرياضية، وظهر الثنائي في بعض الصور يهمسان في أذن بعضهما.

ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية ان بيبر شوهد سابقا يرقص مع هذه الفتاة، مما اعتقد الكثيرون انها حبيبته الجديدة.

كما ترددت معلومات تفيد انها شقيقة عارضة الأزياء آبي تشامبيون.بحسب موقع “الفن”

الجدير ذكره ان جاستن بيبر و​سيلينا غوميز​ قد انفصلا مؤخرا، نتيجة العديد من الخلافات على بعض الأمور فقررا الإبتعاد عن بعضهما.