تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لداعية سعودي من دعاة السلاطين، يطالب فيه الشعوب بالصبر على الحاكم حتى لو كان ظالما.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح الداعية السعودي خلال لقاء تلفزيوني قائلا:”الحاكم له حقوق كما أن للشعب والرعية حقوق”.

 

وأضاف قائلا: “الحاكم وإن قصر في الحقوق سيحاسبه رب العالمين أما نحن في الدنيا فمأمورون بالصبر على ظلمه وجوره”.

 

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا على الداعية السعودي “الجامي” وأمثاله من دعاة السلاطين، مشيرين إلى أن هذا الداعية وأمثاله لا يمكنهم التخلي عن رغد العيش الذي يعيشونه بالقرب من الحكام، في حين وصف آخرون الداعية وأمثاله بـ”الملاعين” وأن إبليس أشرف من أصحاب اللحى أمثاله.

 