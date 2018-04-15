تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لداعية سعودي من دعاة السلاطين، يطالب فيه الشعوب بالصبر على الحاكم حتى لو كان ظالما.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح الداعية السعودي خلال لقاء تلفزيوني قائلا:”الحاكم له حقوق كما أن للشعب والرعية حقوق”.

وأضاف قائلا: “الحاكم وإن قصر في الحقوق سيحاسبه رب العالمين أما نحن في الدنيا فمأمورون بالصبر على ظلمه وجوره”.

هذه عينة من لحى ابليس pic.twitter.com/XdLYFk0KUS — محمد هنيد (@MohamedHnid) April 14, 2018

من جانبهم شن مغردون هجوما عنيفا على الداعية السعودي “الجامي” وأمثاله من دعاة السلاطين، مشيرين إلى أن هذا الداعية وأمثاله لا يمكنهم التخلي عن رغد العيش الذي يعيشونه بالقرب من الحكام، في حين وصف آخرون الداعية وأمثاله بـ”الملاعين” وأن إبليس أشرف من أصحاب اللحى أمثاله.

أبليس اشرف من بعض اللحى بكثير — عبدالله الشمري (@abdillh571) April 14, 2018

نصف بلاء الأمة كيد الكائدين ونصفها الثاني هؤلاء الملاعين.. — Ammar Trabelsi (@Ammar_Trabelsi) April 14, 2018

( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ). صدق الله العظيم. — Capt. (@Ahmad166166166) April 14, 2018

شريعة ابليس — Ismaeel Awad (@AwadIsmaeel) April 14, 2018

هذة الاشكال في منها كثير في مزرعة ال سلول .. رباهم وعلفها من صغرهم — Ghsesn (@ghsesn) April 14, 2018