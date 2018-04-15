في واقعة مثيرة للسخرية وتعكس حال علماء السلطان في السعودية الذين تناسوا هموم المواطنين وتحولوا لبوق يردد ما يريده الحاكم، لم يجد أحد خطباء الجمعة الماضية موضوعا يخطب فيه، ليقوم بتقديم التهنئة لنادي الهلال بفوزه بالدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لفيديو تداوله ناشطون بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، فقد بدأ الشيخ محمد بن علي الرشيد خطبته قائلا:” إن رسالة منبري في هذه الجمعة هي تحية إكبار وإجلال وتهنئة للزعيم (لقب يطلق على نادي الهلال السعودي) الذي حقق البطولة وختم رحلته بالنصر المبين”.

يلا خذ خطيب الجمعة يهني نادي الهلال السعودي بالفوز بالدوري السعودي تارك كل أمور الدين وبلاوي الدنيا وجاي يهني الهلال ببطولة الدوري وين رايحين يالسعودية الله يستر بس 🤔🤔🤔 🤔🤔 pic.twitter.com/BGQOwdiakF — عادل اليافعي (@q12386039180) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

وأضاف قائلا:”إنه البطل الذي سطر الإبداع والتفاني في الميدان، إنه البطل الذي قدم الغالي والنفيس فمن جد وجد ومن زرع حصد”.

وتابع الخطيب خطبته المثيرة بالقول: “إنه البطل الذي لا تملك إلا أن تحبه”.

يلا خذ خطيب الجمعة يهني نادي الهلال السعودي بالفوز بالدوري السعودي تارك كل أمور الدين وبلاوي الدنيا وجاي يهني الهلال ببطولة الدوري وين رايحين يالسعودية الله يستر بس 🤔🤔🤔 🤔🤔 pic.twitter.com/BGQOwdiakF — عادل اليافعي (@q12386039180) April 15, 2018

وكان نادي الهلال قد توج الخميس بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين؛ وذلك بعد فوزه الساحق على حساب ضيفه “الفتح” بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب “جامعة الملك سعود”، في الجولة الـ 26 والأخيرة من المسابقة المحلية.

سجّل السوري عمر خربين “ثلاثية” لـ “الزعيم”؛ في الدقائق السابعة والـ 14 والـ 37، في حين أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الرابع في الدقيقة الـ 40، بينما أحرز البرازيلي جواو بيدرو هدف “الفتح” الوحيد في الدقيقة الـ 88.

ورفع الهلال رصيده إلى 56 نقطة، ليُتوّج بطلاً للمسابقة المحلية للموسم الثاني على التوالي وللمرة الـ 15 في تاريخه، في حين تجمّد رصيد “الفتح” عند 36 نقطة في المركز الخامس.