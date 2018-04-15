في واقعة تعكس وقوف النظام المصري وإعلامه بجانب طاغية الشام بشار الأسد، علق الإعلامي المثير للجدل أحمد موسى، على الضربة العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد منشآت عسكرية تابعة للنظام السوري قائلًا: عدوان ثلاثي.. استيقظ العالم العربي على أصوات الصواريخ والطائرات تضرب في سوريا الشقيقة الجريحة.. هنا دمشق من القاهرة”، مؤكدًا أن مصر تساند الشعب السوري الشقيق.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد أن أمريكا استخدمت قاعدة العديد العسكرية بقطر لقصف سوريا، مشيرًا إلى أن 120 صاروخًا ضرب أهداف محددة، وسوريا أكدت تصديها للصواريخ.

ونوه أن روسيا أعلنت أنها لم تتصدى لصواريخ دول العدوان الثلاثي على سوريا، متسائلًا: “أين العالم العربي مما حدث في سوريا؟”، منوها أن العالم العربي منقسم مما جري.

ويأتي ترديد الإعلام المصري لهذه المقولة تعبيرا عن رد الجميل للإعلامي السوري، الهادي البكار الذي كان يعمل في إذاعة دمشق إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 حين قال مقولته الشهيرة “هنا القاهرة من دمشق، هنا مصر من سورية، لبيك لبيك يا مصر” ردا على غارات العدوان الثلاثي 1956 التي قطعت خطوط الإذاعة المصرية.