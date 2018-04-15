تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مثيرة للسخرية لوزير خارجية “مملكة الريتويت” خالد بن أحمد آل خليفة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر خالد بن أحد “برميل البحرين” وهو يرتدي بنطالا و”تي شيرت” أحمر اللون ويقف بجانب سيارة صغيرة ذات لون أحمر تقل عنه حجما.

الحمدالله على نعمة العقل ..!!

يعني هو اللي يقول حق الناس اضحكو علي والا ايش الهدف من التصوير مع سياره هو اكبر منها حجماً pic.twitter.com/rzkS8KbrTt — ‏قـــطــــر.🇶🇦.الــعـــز (@qat4400444) ١٤ أبريل، ٢٠١٨

الصورة أشعلت موجة عالية من السخرية من قبل المغردين، الذي تساءلوا حول من فيهم السيارة، في حين سخر آخرون بأنهم يرون سيارتين كلاهما باللون الأحمر، إلا أن البعض سخر بطريقة أخرى معتبرا بأن “آل خليفة” قد نشر صورة عائلية.

اشوف سيارتين 😀😀 كلهم لون احمر 😂 — Dema..qtar⚔️دولة قطر (@DemaQtr) April 14, 2018

من فيهم السياره 😂 — A.Alhajri🕊🧕🏼 (@A_Alhajri_) April 14, 2018

سياره تمشي بالوقود.. و سياره تمشي بالفلوس !! — بيعتي_لتميم #١٢/١٨ (@DrWalyazeedi) April 14, 2018

مصور مع ميدالية😂 — س.آل نابت🇶🇦 (@AlNabetS) April 14, 2018

مش سيارة ياغالي هذي بدلته الثانية 🌹 — جداً صريح 💙 (@sha3r_jzzl) April 14, 2018

البحرين ووزير خارجيتها 😂 — H-m-alshahwani (@FbrL02oHjcDzZUY) April 14, 2018