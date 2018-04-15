تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة مثيرة للسخرية لوزير خارجية “مملكة الريتويت” .

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر خالد بن أحد “برميل ” وهو يرتدي بنطالا و”تي شيرت” أحمر اللون ويقف بجانب صغيرة ذات لون أحمر تقل عنه حجما.

 

 

الصورة أشعلت موجة عالية من السخرية من قبل المغردين، الذي تساءلوا حول من فيهم السيارة، في حين سخر آخرون بأنهم يرون سيارتين كلاهما باللون الأحمر، إلا أن البعض سخر بطريقة أخرى معتبرا بأن “آل خليفة” قد نشر صورة عائلية.

 