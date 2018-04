نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورة لشجرة عائلة الملكة البريطانية إليزابيث تزعم فيها أن نسبها يعود للنبي محمد (ص)، ما يتوافق ما تصريحات مفتي مصر السابق المثير للجدل علي جمعة والذي كان أول من أطلق هذه التصريحات في يناير عام 2015.

ونشرت صحيفة “The Daily Mail” البريطانية شجرة عائلة الملكة بتصميم إنفوجرافيك تضمَّن ما قالت إنه سلسلة نسب الملكة الذي ينتهي بالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم).

وأضافت الجريدة على لسان الكاتب “أنه بالإضافة إلى جميع أسلافها الذين تعلمناهم فى المدرسة، فهى أيضاً من سلالة، ” فلاد الثالث المخوزق” و” روبرت الأول ملك اسكتلندا” و”ألفريد الكبير”، وسباك فى لندن يدعى “جون والش”، ورجل دين فى بدفوردشير، وأخيرا، رسول الإسلام، النبى محمد صلى الله عليه وسلم”.

ROBERT HARDMAN: Is this proof the Queen's directly descended from Muhammad S. A. W? pic.twitter.com/pk23ssaPeq

— ATB Movement 2019 (@AtbMovement19) April 13, 2018