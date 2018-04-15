رغم أنه يتجنب التغريدات السياسية ولم يتحدث بكلمة واحدة عن الفلسطينيين ومقاومتهم خلال #مسيرات_العودة التي شغلت العالم كله، ها هو “العريفي” يعود ليطبل لملكه سلمان ونجله ولي العهد بعد تصريحات الملك سلمان عن القدس بالقمة العربية اليوم.

ودون “العريفي” الذي طلق السياسة في تغريدة (تطبيلية) فاخرة رصدتها (وطن) عبر حسابه بتويتر، ما نصه:”يجتمع اليوم قادة الدول العربية في #قمه_الظهران بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان ، وسمو ولي العهد .. حفظهما الله … اللهم اجعله اجتماعاً مباركاً وانصر بهم القدس والمسلمين في كل مكان ”

يجتمع اليوم قادة الدول العربية في #قمه_الظهران

بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان ، وسمو ولي العهد .. حفظهما الله ..

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اللهم اجعله اجتماعاً مباركاً

وانصر بهم القدس والمسلمين في كل مكان

.. — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) April 15, 2018

ورغم أنه تجاهل تماما القضية الفلسطينية خلال الأيام الفائتة، إلا أنه تابع في تغريدة أخرى نفاقه للنظام بالثناء على كلمة الملك سلمان بالقمة العربية عن “القدس”:”كلمة الملك سلمان حفظه الله عن فلسطين ومكانة القدس والتبرع للمسجد الأقصى

عملٌ مبارك وبيان لأهمية الأقصى والقدس عند المسلمين عامة والمملكة خاصة

.أسأل الله أن يجعل خادم الحرمين وولي عهده عزاً للإسلام والمسلمين ويحمع بهما الكلمة ويوحد الصف”

كلمة الملك سلمان حفظه الله عن فلسطين ومكانة القدس

والتبرع للمسجد الأقصى

عملٌ مبارك

وبيان لأهمية الأقصى والقدس عند المسلمين عامة والمملكة خاصة

.

أسأل الله أن يجعل خادم الحرمين وولي عهده عزاً للإسلام والمسلمين

ويحمع بهما الكلمة ويوحد الصف

.#قمة_الظهران — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) April 15, 2018

تغريدات الداعية السعودي فتحت عليه النار من قبل النشطاء، الذين وصفوفه بـ(شيخ البلاط) الذي يطبل لـ”آل سعود” خشية بطشهم ويخشى التحدث أن أي مواضيع أخرى مثل التطبيع السعودي العلني مع إسرائيل وغيره من طوام “ابن سلمان”.

كفى هم عرفوا انك مع الملك لا تخاف لن يسجنوك مادمت تقبل الايدى والمؤخرات وتقول يجوز على كل المنكرات — رانيا العسال (@bntzienb1) April 15, 2018

هاد اللي طلع معك .. وكلام ابن سلمان عن حق اليهود في الارض ليش ما علقت عليه ؟؟؟ — Osama yusuf (@Osamayusuf11) April 15, 2018

ليتك ساكت ياشيخ — جَرفاس #القدس (@Jarfass) April 15, 2018

من سمح لك هاذي المره تغرد بالسياسه يامنافق حسبي الله عليك — 連合国軍占 (@Opp__84_rtiwwei) April 15, 2018

لو قلت انصر فلسطين اما القدس خلاص بسببكم ترامب اعلنها عصمه للأسيادكم الصهاينه الله لا بارك في الدقن والحاا الطويله — ﯾﻤاﻧﻲ ٲﺻﯾݪ 💎 (@KuF9ESKVOD6GqIX) April 15, 2018

فلسطين والأقصى وقضايا الامة منكم براء

فلسطين والاقصي وقضايا الامة منكم براء — الاء الرحمن (@LfQW5EcUBRS3ewJ) April 15, 2018

بل ما يسمى خادم الحرمين هو العدو الاكبر للاسلام و المسلمين ، اكثر من الصهاىنة و اليهود — KHERCHA (@KHERCHA5) April 15, 2018

انصر بهم الصهاينة والامريكان وأعينهم على خدمة الحرمتين ايفانكا وميلانا — رانيا العسال (@bntzienb1) April 15, 2018

وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في افتتاح الدورة الـ 29 للقمة العربية بمدينة “الظهران” شرقي السعودية عن رفض قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، قائلا “نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار الإدارة الأميركية المتعلق بالقدس”.

وقال الملك سلمان إن هذه القمة ستسمى “قمة القدس”، وأعلن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى خمسين مليونا أخرى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكشفت الأحداث الأخيرة حقيقة السلطة الدينية ومشايخ البلاط في السعودية، حيث أصبح رجال الدين والهيئات الشرعية مجرد أدوات يحركها النظام السعودي حسب هواه السياسي وأينما رست سفينته.

وأصبح “التطبيل” لولاة الأمر في المملكة من قبل الدعاة والسياسيين والنخبة أمرا طبيعيا، ويحتذي هؤلاء المشايخ في “تطبيلهم” برأس الدين في المملكة ومفتيها عبدالعزيز آل الشيخ وكذلك “السديس” إمام الحرم المكي، ولا ننسى مشايخ البلاط عائض القرني ومحمد العريفي الذين شكل تحولهم وانكشاف أمرهم صدمة كبيرة جدا لمتابعيهم.