سخر المفكر السوداني الدكتور تاج السر عثمان، من زعماء العرب الذين اجتمعوا اليوم في #القمة_العربية رقم 29 بالسعودية لتباحث مشاكل العرب والنظر في سبل حلها، رغم أنهم غير قادرين على حماية أنفسهم واضطروا لعقد قمتهم في مدينة “الظهران” بدلا من الرياض خوفا من صواريخ “الحوثي” التي تحلق بسماء المملكة يوميا.

ودون “عثمان” في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بتويتر رصدتها (وطن) ساخرا من ضعف قادة العرب أمام “الحوثي” وميليشياته، ما نصه:”بعد ثلاث سنوات من حرب التحالف العربي في اليمن : الحوثي هو من يحدد للعرب مكان انعقاد قمتهم #القمة_العربية29 #قمة_الظهران ما كان جبارا هواك وإنما قواه ضعفي”

بعد ثلاث سنوات من حرب التحالف العربي في اليمن :

الحوثي هو من يحدد للعرب مكان انعقاد قمتهم #القمة_العربية29 #قمة_الظهران ما كان جبارا هواك وإنما قواه ضعفي — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 15, 2018

وتصدر “الحوثي” هاشتاغات القمة العربية وبدل من أن تتحدث تغريدات النشطاء عن مواضيع القمة والشأن العربي، دارت معظم الأحاديث عن رعب زعماء العرب من صواريخ الحوثيين التي أجبرتهم على عقد قمتهم بـ”الظهران” بدلا من الرياض.

وشهدت تعليقات النشطاء على الأمر سخرية واسعة.

#القمه_العربيه29

لماذا لم تعقد القمة في الرياض

ربما لان صواريخ الحوثي وصلت الرياض

وخوفا على الزعماء. — Ahmed palestine (@Ahmedpalestine4) April 15, 2018

#القمه_العربيه29 الحوثي مليشيات حسب تسميتهم له . نقل القمه العربيه بكلها للظهران . كيف لو كان دوله وين بيوصلهم

😂😂😂😂😂🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀👍👍 — صالح الهاشمي (@00saleh0) April 15, 2018

#القمه_العربيه29

هؤلاء الكبار الذين يبدون كباراً أمامنا، ويبدون جبارين علينا، ويبدون عظماء أمامنا، ألست أنت تراهم صغاراً جداً أمام إسرائيل؟ تراهم صغاراً جداً في مؤتمرات القمة عندما يجتمعون؟ ترى كيف أن الآخرين يستصغرونهم ويحتقرونهم،#السيد_حسين_بدرالدين_الحوثي #قرين_القرآن — ملاك الريمي (@c53a1c8671f144f) April 15, 2018

#الحوثي يجهز صاروخ بالستي مجنح لحضور #القمه_العربية29 بالظهران وتم استكمال النقل وتجهيز منصة الاطلاق.

هذا الصاروخ رسالة #ايرانية للقمة العربية والقادة العرب. — Abolfazl Beheshti (@BeheshtAbolfazl) April 15, 2018

#قمة_الظهران

سلمان زهايمر هرب بالقمه من الرياض الي الظهران خوفا من صواريخ الحوثي الباليستيكيه🤣 لاتفكر كثير زهايمر #القمة_العربية29 pic.twitter.com/Dw7WT91DTE — عماد الدين (@emad1994x) April 15, 2018

نفجك الحوثي من الرياض خلاك تزبن الظهران وتقول قمه — فيصل القحطاني🇶🇦 (@qatar_F9) April 15, 2018

القمة العربية في الظهران خوف من احراج الحوثي لهم بصواريخه واعتراف صريح بفشل الحرب والفاتحة على العرب#قمة_الظهران — Rashid Nabaa (@nabaa009) April 15, 2018

هيبة ملك 🚀 الحوثي قاتلك الله لو شاد حيلك شوييه #القمه_العربيه٢٩ انعقدت بالخفجي pic.twitter.com/jkw2fHUr2w — Bob0666 (@booob66666) April 15, 2018

يشار إلى أنه قبل أيام وجهت وكالة “أسوشيتد برس” ضربة موجعة إلى جدار التكتم الذي تفرضه السعودية على التحضيرات للقمة العربية التاسعة والعشرين، حيث كشفت الوكالة أن تغيير مكان انعقاد القمة من العاصمة الرياض إلى مدينة الظهران على الساحل الشرقي للمملكة يأتي تفاديا لتهديدات صواريخ الحوثيين، التي استهدفت أكثر من مرة العاصمة الرياض وعددا من المواقع الحيوية السعودية.

لم يكن إعلان وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان تأجيل انعقاد القمة العربية التي كان مقررا إجراؤها أواخر الشهر الماضي إلى منتصف الشهر الحالي أمرا لافتا، إذ أحال الوزير السعودي السبب إلى انتخابات الرئاسة المصرية، لكن ما لفت انتباه المراقبين هو نقل مكان انعقاد القمة من العاصمة الرياض إلى مدينة الظهران الساحلية.

وقد سبق للوزير السعودي أن أعلن أن القمة ستكون في العاصمة الرياض، كما أعلنت الجامعة العربية أن القمة ستعقد في الرياض يوم 15 أبريل الجاري.

لكن بعد ذلك كانت المفاجأة بتغيير مكان القمة، إذ أعلنت مصادر رسمية أن القمة ستعقد في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمدينة الظهران، وأن جميع الإجراءات التحضيرية للقمة ستكون في العاصمة الرياض، من دون أن تكشف المصادر سبب هذا النقل المفاجئ.