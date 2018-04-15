سخر الإعلامي المصري أسامة جاويش من #القمة_العربية الـ 29 المنعقدة حاليا في مدينة “الظهران” السعودية التي وصفها بأنها أفشل تجمع في العالم، خاصة بعد كلمة السيسي التي أثارت سخرية واسعة بمواقع التواصل عقب حديثه عن صواريخ الحوثي “البلاستيكية”.

ودون “جاويش” في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) ما نصه:”#القمه_العربيه هي أفشل تجمع في العالم مجموعة من الطغاة إلا ما رحم ربي اجتمعوا على ألا يجتمعوا”

#القمه_العربيه هي أفشل تجمع في العالم

مجموعة من الطغاة إلا ما رحم ربي اجتمعوا على ألا يجتمعوا — أسامة جاويش (@osgaweesh) April 15, 2018

وتابع ساخرا من كلمة رئيس النظام المصري:”ممكن حد من لجان الرئيس الجنرال السيسي يفسرلنا ما هي الصواريخ الباليستيكية اللي سعادته مش هيسمح لليمنيين يضربوا بيها السعودية”

ممكن حد من لجان الرئيس الجنرال السيسي يفسرلنا ما هي الصواريخ الباليستيكية اللي سعادته مش هيسمح لليمنيين يضربوا بيها السعودية #القمه_العربيه — أسامة جاويش (@osgaweesh) April 15, 2018

وأضاف مشبها “السيسي” بـ “القذافي”:”قمة #الصواريخ_البلاستيكيه برعاية فخامة الرئيس الجنرال السيسي، السيسي والقذافي وجهان لصاروخ واحد من #الصواريخ_البلاستيكيه ينطلق كل عام في #القمه_العربيه”

قمة #الصواريخ_البلاستيكيه برعاية فخامة الرئيس الجنرال السيسي وفي رواية أخرى بلحة في #القمة_العربية — أسامة جاويش (@osgaweesh) April 15, 2018

السيسي والقذافي وجهان لصاروخ واحد من #الصواريخ_البلاستيكيه ينطلق كل عام في #القمه_العربيه — أسامة جاويش (@osgaweesh) April 15, 2018

وتصدر “الحوثي” هاشتاغات القمة العربية وبدل من أن تتحدث تغريدات النشطاء عن مواضيع القمة والشأن العربي، دارت معظم الأحاديث عن رعب زعماء العرب من صواريخ الحوثيين التي أجبرتهم على عقد قمتهم بـ”الظهران” بدلا من الرياض.

وتباينت الرؤى التي عبّر عنها الزعماء في مؤتمر القمة العربية اليوم الأحد، وأولى بعضهم اهتماما واضحا بقضايا محددة، مع وجود تقاطعات بشأن قضية القدس.

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت اليوم، الأحد، سخرية واسعة من كلمة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالقمة العربية الـ 29 بمدينة “الظهران” السعودية.

وسخر النشطاء من الجزء الخاص باليمن في كلمة “السيسي” حيث أخطأ في نطق بعض الكلمات أثناء إدانته إطلاق الحوثيين الصواريخ “الباليستية” على المملكة، وقال “إن مصر لن تقبل أن تطلق عناصر يمنية صواريخ بلاستيكية على الأراضي السعودية”.