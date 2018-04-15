سخر الإعلامي المصري أسامة جاويش من الـ 29 المنعقدة حاليا في مدينة “ التي وصفها بأنها أفشل تجمع في العالم، خاصة بعد كلمة السيسي التي أثارت سخرية واسعة بمواقع التواصل عقب حديثه عن الحوثي “البلاستيكية”.

 

ودون “جاويش” في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) ما نصه:”#القمه_العربيه هي أفشل تجمع في العالم  مجموعة من الطغاة إلا ما رحم ربي اجتمعوا على ألا يجتمعوا”

 

 

وتابع ساخرا من كلمة رئيس :”ممكن حد من لجان الرئيس الجنرال السيسي يفسرلنا ما هي الصواريخ الباليستيكية اللي سعادته مش هيسمح لليمنيين يضربوا بيها السعودية”

 

 

وأضاف مشبها “السيسي” بـ “القذافي”:”قمة #الصواريخ_البلاستيكيه برعاية فخامة الرئيس الجنرال السيسي، السيسي والقذافي وجهان لصاروخ واحد من #الصواريخ_البلاستيكيه  ينطلق كل عام في  #القمه_العربيه”

 

 

 

وتصدر “الحوثي” هاشتاغات وبدل من أن تتحدث تغريدات النشطاء عن مواضيع القمة والشأن العربي، دارت معظم الأحاديث عن رعب زعماء العرب من صواريخ التي أجبرتهم على عقد قمتهم بـ”الظهران” بدلا من .

 

وتباينت الرؤى التي عبّر عنها الزعماء في مؤتمر القمة العربية اليوم الأحد، وأولى بعضهم اهتماما واضحا بقضايا محددة، مع وجود تقاطعات بشأن قضية .

 

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت اليوم، الأحد، سخرية واسعة من كلمة رئيس النظام المصري بالقمة العربية الـ 29 بمدينة “الظهران” السعودية.

 

وسخر النشطاء من الجزء الخاص باليمن في كلمة “السيسي” حيث أخطأ في نطق بعض الكلمات أثناء إدانته إطلاق الحوثيين الصواريخ “الباليستية” على المملكة، وقال “إن لن تقبل أن تطلق عناصر يمنية صواريخ بلاستيكية على الأراضي السعودية”.