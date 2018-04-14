ترامب يحذر روسيا ويؤكد ان الصواريخ قادمة الى سوريا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضربات الجوية الغربية على أهدافٍ للنظام السوري اليوم السبت قائلا إنها “نُفذت بإحكام” وإن “المهمة أُنجزت”.

وأضاف ترامب على تويتر “تم تنفيذ ضربة محكمة الليلة الماضية. شكرا لفرنسا والمملكة المتحدة على حكمتهما وقوة جيشيهما. لم يكن بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل. المهمة أُنجزت”.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

وأعلن ترامب، شن ضربات على أهداف عسكرية تابعة للحكومة السورية بمشاركة بريطانيا وفرنسا فجر اليوم السبت.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم السبت بناء على طلب روسي، لبحث الضربات العسكرية الغربية ضد النظام السوري فجر اليوم.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم”، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تلك الضربات.

وفجر اليوم السبت، أعلنت واشنطن وباريس ولندن شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وجاءت تلك الضربة الثلاثية ردا على مقتل 78 مدنيا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.