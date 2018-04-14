أشاد الرئيس الأمريكي بالضربات الجوية الغربية على أهدافٍ للنظام السوري اليوم السبت قائلا إنها “نُفذت بإحكام” وإن “المهمة أُنجزت”.

 

وأضاف ترامب على تويتر “تم تنفيذ ضربة محكمة الليلة الماضية. شكرا لفرنسا والمملكة المتحدة على حكمتهما وقوة جيشيهما. لم يكن بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل. المهمة أُنجزت”.

وأعلن ترامب، شن ضربات على أهداف عسكرية تابعة للحكومة السورية بمشاركة وفرنسا فجر اليوم السبت.

 

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم السبت بناء على طلب روسي، لبحث الضربات العسكرية الغربية ضد فجر اليوم.

 

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم”، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث تلك الضربات.

 

وفجر اليوم السبت، أعلنت واشنطن وباريس ولندن شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

 

وجاءت تلك الضربة الثلاثية ردا على مقتل 78 مدنيا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف .

 