أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضربات الجوية الغربية على أهدافٍ للنظام السوري اليوم السبت قائلا إنها “نُفذت بإحكام” وإن “المهمة أُنجزت”.

وأضاف ترامب على تويتر “تم تنفيذ ضربة محكمة الليلة الماضية. شكرا لفرنسا والمملكة المتحدة على حكمتهما وقوة جيشيهما. لم يكن بالإمكان تحقيق نتيجة أفضل. المهمة أُنجزت”.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018