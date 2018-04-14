قال الممثل التركي “جلال آل”، الذي يؤدي دور “الفارس عبد الرحمن” في مسلسل “قيامة أرطغرل” الشهير، إن “تزايد قوة تركيا ستجعل الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تعيش بأمان وسلام”.

وحثّ الممثل التركي أثناء توزيعه مساعدات إنسانية على المدنيين في منطقة “جوبان باي” (الراعي) شمالي سوريا، زملاءه من فنانين ورياضيين على القدوم إلى سوريا، ودعم شعبها، والتضامن مع الجيش التركي في عملياته ضد التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أنه سبق أن زار الشمال السوري في اليوم الخامس من انطلاق عملية “غصن الزيتون” (20 يناير/كانون الثاني 2018) برفقة الهلال الأحمر التركي لدعم المدنيين.

ولفت “آل”، وهو أحد أبطال “قيامة أرطغرل”، إلى أنه “بفضل الجيش التركي وصل سكان المنطقة (شمالي سوريا) إلى برّ الأمن والسلام”.

وأضاف أنه شارك العديد من المؤسسات الإغاثية في توزيع المساعدات الإنسانية على سكان منطقة عفرين، لدى زيارته الأولى للمنطقة.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات المشاركة في عملية “غصن الزيتون” من تحرير كامل منطقة عفرين من الإرهابيين، بعد حوالي شهرين على انطلاق العملية.

وشرعت القوات التركية والجيش السوري الحر في أعمال تمشيط وتفكيك مخلفات الإرهابيين، وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.