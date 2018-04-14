تداول ناشطون ومواقع إخبارية على نطاق واسع، أخبارا تفيد بسماع دوي انفجارات عنيفة ومتتالية مساء اليوم، السبت، بريف حلب الجنوبي، تبين أنها صادرة من إحدى القواعد الإيرانية بريف حلب الجنوبي.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر ميدانية، أن 4 انفجارات عنيفة ومتتالية هزت القاعدة الإيرانية في منطقة “جبل عزان” بريف حلب الجنوبي، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المكان دون معرفة الأسباب، وسط اتهامات للتحالف الدولي بتنفيذ ضربة سريعة بواسطة طائرات بدون طيار.

وسبق أن تعرض الموقع المذكور لقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي، الذي قصف قبل نحو عشرة أيام مطار التيفور العسكري في البادية السورية حيث استهدف تجمعاً للعسكريين الإيرانيين ما أدى لمصرع بعضهم.

يأتي ذلك بعد ساعات من الضربة الصاروخية التي وجهتها واشنطن بدعم بريطاني – فرنسي، على مواقع للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في دمشق وريفها.