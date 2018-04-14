في أحدث إطلالاته صرح شيخ البلاط السعودي المقرب من النظام صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بحبه لـ”نزار قباني” وكيف أعاده حبه لـ”القرآن” من أمريكا عندما ذهب للدراسة هناك.

“المغامسي” صرح خلال استضافته في آخر فعاليات مهرجان جواثى الثقافي الخامس بنادي الأحساء، إلى أنه عندما أراد إكمال دراسته أقنعه أحد الأشخاص بإتمامها في إحدى العلوم الإنسانية بأمريكا، لكنها ما إن حط أقدامه بالولايات المتحدة خشي ترك القرآن وتفسيره لصالح علم آخر فعاد لوطنه ومسجده.

وأكد أنه كان يعشق دواوين “نزار قباني”، وكانت تأتيه بطريقة ما رغم منع دخولها في تلك الفترة.

وذكر الداعية السعودي في تصريحاته، أنه لم يكن الشخص المتميز في الدراسة، ولم يحصل على درجة ممتاز إلا مرة واحدة في المعهد العلمي الثانوي في مادة الحديث، ووقتها مزح مع زملائه بالقول أن المعلم يبدو أخطأ في رصد الدرجات.

يشار إلى أن الداعية السعودي صالح المغامسي، يعد من مشايخ البلاط السعودي الذين ركبوا قطار (التطبيل) لابن سلمان منذ استيلاءه على الحكم بالمملكة عقب الإطاحة بولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف.