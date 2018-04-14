تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا طريفة التقطت لطفل فلسطيني في “مسيرات العودة” خلال #جمعة_حرق_العلم_الإسرائيلي، بالأمس حيث ظهر وهو يحمل “رضاعته” بإحدى يديه وفي يده الأخرى حجر (لمقاومة الاحتلال) متشبها بالكبار في مشهد شغل مواقع التواصل.

 

 

وتداول النشطاء صور الطفل الطريفة على نطاق واسع، كما أثنوا على الطفل الذي أبدى شجاعة كبيرة في سن مبكرة، مشيرين إلى أن هذا الطفل وأمثاله يبعثون برسالة هامة للاحتلال مفادها أن الفلسطيني لن يترك حقه في أرضه ولو بعد ألف عام.

 

 

 

 

 

واستشهد فلسطيني وأصيب نحو ألف آخرون بقطاع غزة أمس، في الجمعة الثالثة لمسيرات العودة جراء استهدف الإسرائيلي بالرصاص وقنابل الغاز آلاف المواطنين المحتشدين قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، بينهم طواقم طبية وصحفية.

 

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

 

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة واستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 3088، منذ انطلاق المسيرة حتّى اليوم.