تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا طريفة التقطت لطفل فلسطيني في “مسيرات العودة” خلال #جمعة_حرق_العلم_الإسرائيلي، بالأمس حيث ظهر وهو يحمل “رضاعته” بإحدى يديه وفي يده الأخرى حجر (لمقاومة الاحتلال) متشبها بالكبار في مشهد شغل مواقع التواصل.

هذا الصغير مع رضاعته شغل مواقع التواصل الاجتماعي في #جمعة_حرق_العلم الإسرائيلي أعاد للأذهان الأنشودة الشهيرة: "يا محمد يا زر الورد" #مسيرة_العودة_الكبري pic.twitter.com/AXgw8mvXYV — خالد صافي #غزة (@KhaledSafi) April 13, 2018

وتداول النشطاء صور الطفل الطريفة على نطاق واسع، كما أثنوا على الطفل الذي أبدى شجاعة كبيرة في سن مبكرة، مشيرين إلى أن هذا الطفل وأمثاله يبعثون برسالة هامة للاحتلال مفادها أن الفلسطيني لن يترك حقه في أرضه ولو بعد ألف عام.

ولم ينسى الحجر ربي يحفظه — دكتور شديد (@mhamad122570) April 14, 2018

الله يحفظه ، شبل .. — alraqy (@RashidM83940037) April 13, 2018

ربنا يحمية — Mohamed (@bbahyg) April 13, 2018

هدا ما كمل سبع سنين 😂 ربي يبارك — (🤐)m fattah eg (@m_fattah1968) April 14, 2018

واستشهد فلسطيني وأصيب نحو ألف آخرون بقطاع غزة أمس، في الجمعة الثالثة لمسيرات العودة جراء استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص وقنابل الغاز آلاف المواطنين المحتشدين قرب السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، بينهم طواقم طبية وصحفية.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة واستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 3088، منذ انطلاق المسيرة حتّى اليوم.