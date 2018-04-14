قال السفير الإسرائيلي بهيج منصور، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرى في إسرائيل حليف له وتمد له يد العون عسكرياً في العمليات الجارية في سيناء.

وأكد منصور في حوار تلفزيوني، أن التنسيق العسكري الإسرائيلي والمصري سيواصل استمراره، مشدداً على أهمية العلاقات المصرية والإسرائيلية على اختلاف أصعدتها.

وأشار أن التطبيع المصري مع إسرائيل يتصاعد لكن بوتيرة أقل بسبب مجريات القضية الفلسطينية.

بدوره، قال المحلل الإسرائيلي عنان وهبة، إن إسرائيل تستعد لأي عملية تطبيع مع أي دولة عربية وخاصة مع دول الخليج، وأن المصالح معها أصبحت متقاربة بشكل أكبر.

وتمنى السفير الإسرائيلي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يقدم على خطوات جديدة تعزز من مستوى الثقة والعلاقات بين السعودية وإسرائيل.

في وقت سابق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت 100 طلعة جوية ضد المسلحين في سيناء إسناداً لعمليات الجيش المصري .

وتتصاعد وتيرة التطور في العلاقات السعودية الإسرائيلية، حيث سمحت الرياض مؤخراً باستخدام أجواءها للسفر لتل أبيب، وتحدثت تقارير عن لقاءات تجري بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين وكأن أبرزها زيارة ابن سلمان لتل أبيب في الأشهر الماضية.