أطلقت الممثلة المصرية ​ريهام عبد الغفور عدداً من التصريحات المثيرة لدى حلولها ضيفةً على برنامج “أنا وأنا”، الذي يعرض على ON E .

وكشفت “​ريهام” عن السبب الحقيقي وراء طلاقها من زوجها، وكيف أصر أهلها على العودة له رغم خيانته لها.

وقالت: “بعد إكتشافي لخيانة زوجي، أصرت عائلتي على عودتي له عقب الانفصال بسبب خوف والدتي على حفيدها لأنها عانت من المعيشة مع زوج والدتها، فشعرت بالغضب وقتها بسبب إصرارهم على العودة لزوجي بعد الخيانة، خاصة وأن عودتي كانت تحت ضغط”.

واضافت عبد الغفور: “شعوري في المرة الثانية التي تعرضت فيها للخيانة كان يختلف تماما عن المرة الأولى، ففي المرة الأولى كانت صادمة بسبب قصة الحب التي كنت أعيشها، وبعد المرة الثانية لم أشعر بالحزن لأني تغيرت ولم أعد أعطي طاقة الحب مرة أخرى”.

واعترفت الفنانة ريهام عبد الغفور بأنها صارت أكثر جرأة في اختيار أدوارها وملابسها، وتخلت عن موقفها المتشدد.

وقالت إنها لا تمانع في ارتداء المايوه داخل الأعمال الفنية، ولكنها ترفض تقديم مشاهد القبلات لأنها “تقرف”.