تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لرئيس نادي الهلال السعودي الجديد سامي الجابر يعلق فيه على مطالبات جماهير النادي بالإبقاء على حاس المرمى العماني علي الحبسي.

وقال “الجابر” في الفيديو الذي رصدته “وطن” بعد ساعات من تعيينه رئيسا لنادي الهلال من قبل رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ خلفا للأمير نواف بن سعد.

#فيديو

سامي الجابر رئيس #الهلال ردًا على مطالبات الجماهير بالإبقاء على العماني الحبسي: علي ولدنا ومنا وفينا.. pic.twitter.com/XcH9TuNPrT — صحيفة المناطق (@AlMnatiq) ١٤ أبريل، ٢٠١٨

يشار إلى أن وفور تعيينه رئيسا للهلال، تبادر إلى أذهان النشطاء ذكريات حوار صحفي أجراه مع صحيفة “الرياض” منذ عام 2008، والذي أكد فيه نجم الهلال الذي كان وقتها قد أعلن اعتزاله اللعب، أنه سيصبح الرئيس القادم للهلال.

وعلى ما يبدو فإن “الجابر” كان يضع رئاسة نادي الهلال على قمة قائمة أحلامه التي يسعى لتحقيقها؛ حيث أكد ردًا على سؤال للصحيفة قالت فيه: “هل ترى نفسك رئيسًا للهلال في يوم من الأيام؟”.

وجاء رد “الجابر” سريعًا وبكل ثقة: “نعم.. ولكن يجب ألا أبتعد عن الرياضة وعلي أن أطوّر مهاراتي الإدارية وأدرس كل ما هو جديد في المجال الرياضي وفي يوم من الأيام، لابدَّ أن يتحقق هذا الشيء لأن من يحلم بشيء ويعمل له لابد أن يصل له، ورئاسة الهلال أحد أحلامي التي أتمناها لأن لدي أفكار كثيرة جدًا، وأتمنى أن يكون من أفضل أندية العالم وهذا ليس ببعيد في ظل المتغيرات مع بداية الاستثمار . ولو حلمت هذا الحلم في يوم من الأيام سيكون همي أن أضع هذا النادي في مصاف الأندية العالمية وأحاول إسعاد جماهير الهلال كما كنت أحوال إسعادها وأنا لاعب سأسعى لإسعادها أكثر ألف مرة.. لا بل مليون مرة وأنا رئيس للنادي”.