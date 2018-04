تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة أظهرت لحظة تعرض قواعد بشار الأسد العسكرية بدمشق في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، لقصف من قوات التحالف الثلاثي الذي ضم أمريكا و فرنسا و بريطانيا.

ويظهر المقطع المتداول عدة صواريخ تحلق في الظلام بسماء دمشق، تجاه قواعد ومطارات عسكرية تتبع النظام.

Breaking: Another explosion in #Syria pic.twitter.com/8T1vfqjEd3

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم: ” أطلق أكثر من 100 صاروخ مجنح وصواريخ جو — أرض للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف عسكرية ومدنية في الجمهورية العربية السورية من ناقلات بحرية أميركية و عبر الجو”.

Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U.S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 14, 2018