تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة أظهرت لحظة تعرض قواعد العسكرية بدمشق في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، لقصف من قوات الذي ضم و و .

 

ويظهر المقطع المتداول عدة تحلق في الظلام بسماء ، تجاه قواعد ومطارات عسكرية تتبع النظام.

 

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم: ” أطلق أكثر من 100 صاروخ مجنح وصواريخ جو — أرض للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف عسكرية ومدنية في الجمهورية العربية السورية من ناقلات بحرية أميركية و عبر الجو”.

 

 

واستهدفت الضربة الأمريكية على صباح السبت عدة مواقع عسكرية تركز معظمها في دمشق وريفها وفي حمص وسط البلاد.

 

ووجهت وبريطانيا وفرنسا أكثر من 100 ضربة لسوريا فيما وصفته بأنه “ضربة لمرة واحدة فقط”، وذلك في أعقاب أدلة حاسمة على أن رئيس النظام السوري بشار الأسد مسؤول عن هجوم بالأسلحة الكيمياوية استخدم فيه غاز الكلور على الأقل، وفقا للبنتاغون.

 

المواقع المستهدفة

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، إنه تم استهداف ثلاث منشآت رئيسية للأسلحة الكيمياوية بصواريخ أطلقت من البحر ومن مما أدى إلى إطلاق وسائل الدفاع الجوي السورية.

 

وأكدا أن هذه الضربة تهدف إلى إضعاف القدرات الكيمياوية السورية دون قتل مدنيين أو مقاتلين أجانب.

 

وقال “البنتاغون” في مؤتمر صحفي «إن الهدف الأول استهدف مركزا علميا في منطقة دمشق، يعتبر مؤسسة أبحاث لتطوير واختبار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية».

 

وأكد المركز السوري لحقوق الإنسان أن القصف استهدف مراكز البحوث العلمية العسكرية وعدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في العاصمة دمشق ومحيطها.