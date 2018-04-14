رغم زعم مصدر دبلوماسي عربي لصحيفة “الراي” الكويتية قبل نحو الأسبوع بحضوره، كشف حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لن يحضر شخصيا القمة العربية المقررة عقده الأحد بالمملكة العربية السعودية، موضحا بأن مندوب قطر لدى الجامعة العربية هو من سيمثلها.

وسيكون التمثيل القطري على مستوى مندوبها الدائم لدى الجامعة وليس على مستوى الأمير.

وقال “زكي” في تصريح لبرنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “cbc” المصرية وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي إن عدد الملوك والرؤساء الذين سيشاركون في القمة العربية الـ29 بلغ 17 ملكا ورئيسا، وهو تمثيل كبير إذ جميع أعضاء جامعة الدول العربية يبلغون 22 دولة، مجمدة منها عضوية سوريا.

وأضاف أن أهم قضية ستكون على الطاولة هي القضية الفلسطينية نظرا للانتكاسة الكبيرة في الموقف الأمريكي ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

وبين أن القضية الفلسطينية ستكون مسار بحث رئيسي وسيكون هناك موقف عربي وصفه بالـ”مشرف” تجاه القضية الفلسطينية”.

وكانت قطر قد خفضت مستوى تمثيلها في الاجتماعات التحضيرية الوزارية للقمة العربية، المقرر عقدها في مدينة الظهران، شرقي السعودية، الأحد.

وغاب وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن اجتماع لنظرائه العرب، عقد الخميس في الرياض؛ تحضيرا للقمة.

كما غاب وزير المالية، علي شريف العمادي، عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الذي عقد في الإطار ذاته.

وترأس وفد قطر في الاجتماعين مندوب الدوحة الدائم لدى جامعة الدول العربية، سيف بن مقدم البوعينين.

يشار إلى أن وزيرا المالية والخارجية القطريين كانا يرافقان الأمير تميم بن حمد آل ثاني، في زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.