لحق الداعية السعودي الشهير محمد العريفي بصديقه الدكتور عائض القرني، واتجه هو الآخر للحديث عن الرياضة والكرة بعدما طلقوا السياسة خوفا من أي خطأ غير مقصود قد يُنزل عليهم غضب “ابن سلمان” الذي صاروا يسبحون بحمده في أحاديثهم وتغريداتهم.

وفضل “العريفي” الحديث عن الرياضة والموضوعات الاجتماعية عبر صفحته بتويتر وتحاشي السياسة تماما (إلا إذا جاء الأمر بالتطبيل للنظام)، تجنبا لمصير رفاقه على رأسهم سلمان العودة المعتقل في سجن ذهبان منذ سبتمبر الماضي.

ودون الداعية السعودي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) معلقا تعيين سامي الجابر رئيسا لنادي الهلال بأمر تركي آل الشيخ:”مع عدم علاقتي بالكرة وأخبارها، لكني قابلت الأخ الكريم سامي مرتين أو ثلاثاً في أماكن عامة،

ورأيت من حسن تعامله ولطفه مع الآخرين، ما يجعلك تحبه وتدعو له وتفرح له بالخير”

..

مع عدم علاقتي بالكرة وأخبارها،

لكني قابلت الأخ الكريم سامي مرتين أو ثلاثاً في أماكن عامة،

ورأيت من حسن تعامله ولطفه مع الآخرين، ما يجعلك تحبه وتدعو له وتفرح له بالخير

. #سامي_الجابر_رييسا_للهلال

.. — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) April 14, 2018

وتسببت تغريدة “العريفي” في هجوم عنيف ضده من قبل النشطاء، الذين استنكروا موقف دعاة المملكة (المخزي) منذ سيطرة محمد بن سلمان على مفاصل الدولة والحكم بالمملكة.

كما استنكر البعض ما وصفوه بـ”تفاهة” العريفي الذي يغرد عن كرة القدم ونادي الهلال، بينما أطفال سوريا يذبحون والسفاح بشار يفعل بشعبه الأفاعيل.

هذا يغرد عن محمد صلاح وهذا عن سامي وذلك يغرد عن طلال المداح وآخر عن البلوت!!

ماذا حلّ بالدعاة والقراء؟!

هل هو البحث عن شهرة وشعبية في جميع الأوساط ألا يكفيكم أن تشتهروا بحبّ القرآن والسنة والفقه والعلم؟!!

لا نقول عن سامي وصلاح إلا خيراً ولكن لا داعي أن يحشر أحدنا أنفه في كل فنّ! — أبو عبدالرحمن (@ABABDUL_RAHMAN) April 14, 2018

فى انتظار عودة الشيخ العريفى الذى اعرفه ,, — Designer (@Eng_Mohammed00) April 14, 2018

الله يرحم ويحفظ اطفال سوريا — الجبال الشاهقه (@OyBCdg9PpB1xOJa) April 14, 2018

بما انك ي شيخنا كنت تدعو للجهاد لماذا لم تذهب انت واولادك للجهاد ونصرت اخوانك السوريين! هذا السوال الي اتمنى تجاوب عليه☺ — غفر الله لي 12 (@kkbhhh6) April 14, 2018

سبقك بها د. عايض في حق ياسر….. ههههه pic.twitter.com/6W3keniGEr — محمد بن إبراهيم (@bobraheem) April 14, 2018

ابي اسال حضرتك سؤال

ليه لما الحين ما تكلمت على الي يصير في سوريا

تتكلمون في الاشياء التافهه ويوم يجي المواضيع الجدية ماتتكلمون — سهيلة (@sohila2962003) April 14, 2018

يشار أيضا إلى انه في مارس الماضي، وبعد أن طلق السياسة بالثلاث، قرر شيخ البلاط عائض القرني أن يعمل بالمثل الشعبي الشهير “ابعد عن الشر وغنيله”، وذلك بتجنبه الحديث عن السياسة تماما رغم (تطبيله الكبير لابن سلمان) خوفا من أن يرتكب أي خطأ يذهب به إلى صديقه سلمان العودة في سجن ذهبان.

وبدا ذلك واضحا في تجنب “القرني” المتعمد لتناول أي مواضيع سياسية على صفحته بتويتر على خلاف عادته، وفضل التوجه للأمور الاجتماعية البعيدة عن (منطقة التماس).

والجديد أن الداعية السعودي قد وسع مجال هواياته حتى وصل لمتابعة كرة القدم والدوري الإنجليزي تحديدا، حيث خرج حينها في “فيديو” أعده خصيصا للإشادة بنجم ليفربول محمد صلاح بعد رباعيته في شباك “واتفورد”.