أكد الدكتور محمودد رفعت الخبير القانوني ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أنه يجري الآن بتعليمات من ولي عهد أبو ظبي تفاوض لإرسال المزيد من وحدات الجيش المصري إلى بنغازي في ليبيا.

ودون “رفعت” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”يجري الان التفاوض لإرسال وحدات إضافية من الجيش المصري الى بنغازي بناءا على رغبة الإمارات”

وتابع موضحا:”علما أن الإتفاق المبدأي بين محمد بن زايد أثناء زيارته القاهرة مع السيسي 2000 فرد لكنه يريد إرسال المزيد.

واختتم محمود رفعت تغريدته مهاجما النظام المصري بالقول:”جيش مصر تحول حرفيا لمرتزقة يقاتل بجوار مليشيات تلاحقها الجنائية الدولية.”

هام

يجري الان التفاوض لإرسال وحدات إضافية من #الجيش_المصري الى #بنغازي بناءا على رغبة #الإمارات، علما أن الإتفاق المبدأي بين #محمد_بن_زايد أثناء زيارته #القاهرة مع #السيسي 2000 فرد لكنه يريد إرسال المزيد.#جيش_مصر تحول حرفيا لمرتزقة يقاتل بجوار مليشيات تلاحقها #الجنائية_الدولية. — Dr Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) April 14, 2018

وحذّر عدد من السياسيين والخبراء العسكريين من مغبة تورط الجيش المصري أو توريطه في عملية عسكرية واسعة في ليبيا، فيما حمّل آخرون نظام عبد الفتاح السيسي تداعيات سياساته المنحازة في ليبيا، التي انعكست سلبيا على حياة أكثر من مليون مصري يعملون هناك.

يشار إلى أنه عام 2017 وفي حوار لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، دعا السيسي إلى تسليح وتجهيز قوات اللواء خليفة حفتر الذي تتضارب الأنباء عن صحته ووفاته الان، وقال: “إذا قدمنا أسلحة ودعمًا إلى الجيش الوطني الليبي، يمكنه القيام بالعمل أفضل من أي جهة أخرى، وأفضل من أي تدخل خارجي يمكن أن يقودنا إلى وضع يفلت منا ويؤدي إلى تطورات لا يمكن السيطرة عليها”.

وبالعودة قليلًا إلى أغسطس من العام 2014، نصطدم بما يمكن أن يعزز من احتمالية تورط الجيش بشكل أو بآخر في دعم حفتر عسكريًا.

السيسي قال إن الحدود مع ليبيا أصبحت مصدرًا لتهريب أسلحة ومتطرفين وأعمال عدائية ضد مصر، مشيرًا إلى أن وحدات الجيش المصري قد تقوم بدور هناك إذا حدث أي طارئ.

وكذلك أثار مسؤول أمني ليبي بحكومة الوفاق الليبية قبل فترة، معلومات خطيرة وتساؤلات أخطر، بشأن مشاركة مرتزقة مصريين في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أحد المتصارعين على السلطة في البلاد.

مستشار وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبية اللواء سليمان العبيدي، كشف أن حفتر سيطر على منطقة الهلال النفطي في سبتمبر 2016 بعدما جنّد مرتزقة أفارقة وعرباً، وتحديدًا من مصر والسودان.

إذًا، فالقاهرة لا تخفي دعمها العسكري المباشر لحفتر الذي كرر زياراته المتتالية إليها، بل تعلن ذلك على لسان رأس السلطة فيها.