تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا ومقاطع مصورة، تظهر رقص واحتفالات أقامها موالون لرئيس النظام السوري بشار الأسد في شوارع دمشق، صباح اليوم، السبت، عقب انتهاء ضربات التحالف الثلاثي الذي تقوده أمريكا ضد أهداف تابعة للنظام.

#Syria #Damascus Now Beginning of a gathering by the masses in the Umayaad square in support of the Syrian Army and to send a message of defiance to the triple aggression – Syrians Are Celebrating a "Victory" this morning in the Capital of Damascus. #SyriaStrike #SyriaStrikes pic.twitter.com/WOeqOwZwqe

وتظهر الصور والمقاطع المتداولة، سيارات خرجت تجول شوارع العاصمة دمشق بأغاني وطنية تعبيرا من داعمي النظام عن رفضهم للقصف الذي تتعرض قواعد بشار الأسد.

#Syria #Damascus : from the rallies of solidarity with the Syrian Army. The US strike is being hailed as a victory by Damascus since the Syrian military's losses were almost negligible. If anything Assad just got a boost to his support base. #SyriaStrikes #SyriaStrike pic.twitter.com/RVzjzT1SP7

— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) April 14, 2018